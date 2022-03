02.03.2022 Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Japonii Fumio Kishidą

Source: Government of Poland in Polish

Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Japonii Fumio Kishidą02.03.2022

Aktualna sytuacja w naszym regionie wymaga międzynarodowej solidarności. Pomoc i wsparcie Ukrainy były tematem kolejnej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego. Z premierem Japonii szef polskiego rządu poruszył m.in. kwestię wsparcia dla Ukrainy oraz sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś.

Rosja, łamiąc prawo międzynarodowe, zaatakowała Ukrainę. W efekcie działań prowadzonych przez Władimira Putina za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Tysiące cudzoziemców codziennie przekracza polską granicę, szukając pomocy. To przekłada się na narastający kryzys humanitarny.

Solidarność wobec Ukrainy

Premier Fumio Kishida wyraził uznanie dla dotychczasowych działań Polski na rzecz Ukrainy, podejmowanych przez rząd oraz solidarnej odpowiedzi Polek i Polaków na potrzeby naszych sąsiadów. Japonia to kolejny kraj, który dołącza do grona państw wspierających Ukrainę.

Szef japońskiego rządu poprosił stronę polską o pomoc w ewakuacji obywateli Japonii z terenu Ukrainy. Podkreślił także gotowość swojego państwa do przyjmowania Ukraińców uciekających ze swojego kraju przed rosyjską inwazją.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że podejmujemy wszystkie możliwe działania w celu pomocy wszystkim przekraczającym polsko-ukraińską granice, bez względu na kraj pochodzenia.

Dalsze sankcje wobec Rosji

Dotychczas podjęte działania wymagają jednak wdrożenia kolejnych kroków. Atak na Ukrainę nie ustaję – giną cywile, w tym kobiety i dzieci. Dlatego szef polskiego rządu apeluje o wprowadzenie jak najsurowszych sankcji dla Rosji. Kolejny pakiet powinien być dotkliwie odczuwalny i objąć obszar eksportu gazu, paliw i węgla.

