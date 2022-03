02.03.2022 Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Australii Scottem Morrisonem

Source: Government of Poland in Polish

Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Australii Scottem Morrisonem02.03.2022

Wsparcie i pomoc dla Ukrainy w obliczu agresji Rosji były głównym tematem rozmowy z premierem Australii. Ukraina i Ukraińcy mogą liczyć na wsparcie płynące nie tylko z Europy. Australia zapowiedziała pomoc humanitarną i wsparcie poprzez partnerstwo z NATO.

Od kilku dni cały świat patrzy na brutalne działania Rosji na terenie Ukrainy. Władimir Putin celowo naruszył suwerenność i niepodległość naszego sąsiada, czego efektem jest narastający kryzys humanitarny. Blisko pół miliona osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską, uciekając przed wojną.

W trakcie rozmowy z szefem polskiego rządu premier Scott Morrison podkreślił wdzięczność za dotychczasowe działania polskiego rządu w obszarze wsparcia Ukrainy. Australia również będzie angażowała się w działania mające na celu wsparcie naszych sąsiadów oraz zapewnienie pokoju w regionie.

Zabezpieczenie dostaw węgla

Premier Mateusz Morawiecki podziękował za dotychczas podjęte przez Australię działania w obszarze wsparcia Ukrainy i sankcji wobec Rosji. Polska nieustanne zabiega o zwiększenie zarówno pomocy przekazywanej naszym sąsiadom, jak i sankcji, tak by były jak najdotkliwsze dla Rosji. Kolejny pakiet powinien w szczególności obejmować eksport gazu, paliw i węgla.

Szef polskiego rządu zwrócił się do premiera Australii o pomoc w dywersyfikacji źródeł energii – w tym dostaw węgla. Wiąże się to z zabezpieczeniem polskich obywateli m.in. w zakresie ciepłownictwa. Polska chce jak najszybciej zaprzestać importu nośników energii z Rosji. Zgodnie z traktatami unijnymi sankcje gospodarcze są wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Dlatego polski premier zabiega o ich przyjęcie na poziomie UE.

50-lecie stosunków dyplomatycznych Australia-Polska

Niedawno premierzy obu krajów potwierdzili serdeczną przyjaźń między narodami w 50. rocznice od nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych. Od 1972 roku Australia i Polska współpracują, by budować i wzmacniać nasze silne relacje. Teraz zaś współpraca zostanie skierowana w kierunku Ukrainy, by wesprzeć jej obywateli, zarówno tych, którzy zostali, by bronić kraju, jak i tych, którzy uciekają przed wojną.

MIL OSI