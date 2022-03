02.03.2022 Polska pomaga uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej

Source: Government of Poland in Polish

Polska pomaga uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej02.03.2022

Do dzisiejszego poranka, granicę polsko-ukraińską przekroczyło łącznie blisko 500 000 osób. W obecnej sytuacji zagrożenia naturalnym jest, że schronienia w Polsce szukają nie tylko obywatele Ukrainy, ale także licznie legalnie przebywający w Ukrainie obywatele praktycznie wszystkich państw świata, w tym studenci z Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji.

Do tej pory granicę polsko-ukraińską przekroczyło m. in. 277 735 obywateli Ukrainy, 3 196 Uzbekistanu, 2 401 Polski, 2 268 Białorusi, 2 978 Indii, 2 255 Nigerii, 1 363 Algierii, 1 313 Maroka, 1290 Afganistanu, 1232 Pakistanu, 993 USA, 960 Rosji

Jesteśmy państwem otwartym i niesiemy pomoc na równych zasadach, wszystkim potrzebującym uchodźcom. Solidaryzując się z uciekinierami Polska organizuje punkty recepcyjne, które są pierwszym kontaktem uchodźców na naszym terytorium. Niosą one konkretną pomoc humanitarną, udzielając pomocy psychologicznej, medycznej i bytowej.

Polskie instytucje i służby działają w taki sposób, by zabezpieczyć dobro uchodźców wszystkich narodowości i pomóc im znaleźć bezpieczne schronienie. MSZ pozostaje w kontakcie z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce w celu ustalenia, jakie liczby obywateli państw trzecich mogą potrzebować pomocy w ewakuacji z Ukrainy, a także określenia, w jaki sposób Polska może pomóc im w powrotach do swoich domów.

W opinii przedstawicieli licznych krajów afrykańskich, w tym szefów placówek dyplomatycznych wspomagających swoich obywateli na granicy, wskazuje się na doskonałą pracę, profesjonalizm, poświęcenie polskich służb i Polaków zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom. Otrzymaliśmy podziękowania od przedstawicieli Angoli, Tanzanii, Maroka, Kenii, Sierra Leone czy RPA.

W podejmowanych działaniach pomocne są także mieszkające w Polsce społeczności z państw Afryki i Bliskiego Wschodu.

Doniesienia o dyskryminacyjnym traktowaniu przez polskie służby obywateli niektórych państw były weryfikowane na miejscu przez dyplomatów tych krajów i okazywały się nieprawdziwe.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

