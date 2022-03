02.03.2022 Kolejne spotkanie Rady Doradców Politycznych. Głównym tematem agresja Rosji na Ukrainę

Source: Government of Poland in Polish

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny spotkała się Rada Doradców Politycznych. Premier Mateusz Morawiecki wręczył powołania czterem nowym członkom. Do Rady dołączyli senatorowie Maria Koc, Stanisław Karczewski, Marek Pęk oraz Marek Martynowski. Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja na Ukrainie w związku z agresją ze strony Rosji.

Agresja Rosji na Ukrainę

Głównym tematem spotkania Rady Doradców Politycznych był konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą. Od kilku dni cały świat patrzy na brutalne działania Rosji na terenie Ukrainy. Polska stanowczo potępia ten bezprecedensowy atak. Stoimy przy Ukrainie jako jej sąsiedzi, ale także jako Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska.

Polska prowadzi szeroką akcję dyplomatyczną. Konsekwentne działania polskiego rządu przyczyniły się do wprowadzenia szerokiego pakietu sankcji wobec Rosji.

Oprócz sankcji, bardzo ważne jest bieżące wsparcie dla Ukraińców dotkniętych wojną. Polska organizuje pomoc humanitarną i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. We współpracy ze stroną ukraińską są podejmowane działania na granicy, aby zapewnić wysoki standard opieki udzielanej uchodźcom.

Aby jak najlepiej skoordynować akcję humanitarną powstała dedykowana strona internetowa www.pomagamukrainie.gov.pl. To narzędzie dla osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i osób zainteresowanych jej udzieleniem. Wsparcie przekazywane jest z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Nowi członkowie Rady Doradców Politycznych

Rada Doradców Politycznych to organ doradczy Prezesa Rady Ministrów. W marcu 2021 r. powołanie w skład Rady otrzymało 21 osób. Na dzisiejszym posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki wręczył powołania czterem kolejnym osobom. Do członków Rady Doradców Politycznych dołączyli senatorowie:

Maria Koc,

Stanisław Karczewski,

Marek Pęk,

Marek Martynowski.

Członkowie Rady Doradców Politycznych to specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni zarówno w pracy w parlamencie, jak i samorządzie. Przewodniczącym jest poseł i były minister energii Krzysztof Tchórzewski, natomiast sekretarzem poseł i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Krzysztof Kubów. W skład Rady wchodzą także Waldemar Andzel, Marek Ast, Bożena Borys-Szopa, Witold Czarnecki, Zbigniew Hoffmann, Henryk Kowalczyk, Bartosz Kownacki, Leonard Krasulski, Piotr Król, Marek Kuchciński, Krzysztof Lipiec, Ewa Malik, Anna Paluch, Zdzisław Sipiera, Marek Suski, Wojciech Szarama, Janusz Śniadek, Robert Telus, Wojciech Zubowski.

Zadania Rady Doradców Politycznych

Do głównych zadań Rady należy dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej Polski. Ponadto, członkowie Rady zajmują się przedstawianiem propozycji, ocen i opinii dotyczących celów politycznych i strategicznych rozwoju kraju oraz kierunków polityki wewnętrznej i zewnętrznej – w celu zapewnienia wzrostu pozycji międzynarodowej Polski oraz zamożności jej obywateli.

Udział w pracach Rady Doradców Politycznych jest nieodpłatny – jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

