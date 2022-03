02.03.2022 Kolejna ewakuacja Polaków i osób polskiego pochodzenia z Ukrainy

Source: Government of Poland in Polish

Kolejna ewakuacja Polaków i osób polskiego pochodzenia z Ukrainy02.03.2022

170 osób wyjechało w czterech autobusach ze Lwowa. Transport, który odbył się 2 marca, został zorganizowany dzięki działaniom Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W grupie ewakuowanych było 30 Polaków i 63 posiadaczy Karty Polaka. Dodatkowo do Polski przyjechało 21 ukraińskich dzieci wraz z opiekunami na leczenie i 5 osób niewidomych wraz z opiekunami. W konwoju liczącym 14 samochodów polską granicę przekroczyli także dziennikarze i pracownicy placówek dyplomatycznych: francuskiej i amerykańskiej.

Ewakuację poprzedziła akcja zgłaszania drogą telefoniczną na infolinię MSZ oraz rejestracji w systemie Odyseusz, chęci wyjazdu do Polski. Cała grupa bezpiecznie dotarła do kraju. W związku z planami organizacji kolejnych transportów, MSZ zachęca Polaków i posiadaczy Kart Polaka, do dalszego zgłaszania potrzeby pomocy w wyjeździe ze Lwowa, co znacznie ułatwi proces jego organizacji. Potrzebę pomocy wyjazdu ze Lwowa można zgłaszać za pośrednictwem skrzynki mailowej info.ukraina@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP we Lwowie oprócz pomocy w przedostawaniu się Polaków z Ukrainy do kraju, podejmuje liczne działania związane z udzielaniem pomocy humanitarnej osobom, oczekującym w kolejkach na przejściach granicznych.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

