02.03.2022 Rzeszów Premier Mateusz Morawiecki: róbmy wszystko, żeby pokój z powrotem wrócił na Ukrainę i pomagajmy ludziom w potrzebie

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się na Podkarpaciu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles’em Michelem. Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom. Najważniejsze jest zbudowanie wspólnej międzynarodowej koalicji, żeby chronić prawo międzynarodowe i porządek oparty na demokratycznych zasadach. Powodem obecności przewodniczącego RE było również okazanie pełnej europejskiej solidarności wobec Polski.

500 tys. uchodźców z Ukrainy przekroczyło Polską granicę

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na Podkarpaciu podkreślił jak ważne jest przywrócenie pokoju na Ukrainie i pomoc ludziom w potrzebie.

– Dzisiaj, stąd z Jasionki, pod Rzeszowem razem z przewodniczącym ustaliliśmy kolejne działania: w jaki sposób powinniśmy razem pomagać setkom tysięcy, bo dzisiaj przekroczy już łącznie około pół miliona mieszkańców Ukrainy granicę polską. Tutaj znajdują schronienie – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Większość z nich deklaruje, że będzie chciała wrócić, jak tylko zapanuje pokój.

Przewodniczący Rady Europejskiej podziękował Polakom za pomoc Ukraińcom. Jak podkreślił, jego wizyta jest wyrazem solidarności europejskiej wobec naszego kraju.

– Powodem mojej obecności tutaj dzisiaj, razem z panem premierem to okazanie pełnej europejskiej solidarności wobec Polski, z waszym zespołem, z ludźmi, którzy tutaj na miejscu pracują, żeby zagwarantować gościnność dla uchodźców, aby pokazać także, że jesteśmy wszyscy razem – podkreślił Charles Michel.

Szef polskiego rządu razem z przewodniczącym Rady Europejskiej wspólnie pojechali na przejście graniczne Korczowa-Krakowiec.

Pomoc humanitarna Ukrainie

Najważniejsze dla Polski i całej Unii Europejskiej jest pomoc ludziom, którzy są w potrzebie. Wojna w Ukrainie staje się coraz bardziej intensywna. Rosjanie podchodzą pod większe miasta, dokonując zbrodni wojennych. Od tygodnia giną dzieci, kobiety i cywile.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przewodniczącym Charles’em Michelem o pomocy ludziom, którzy przyjeżdżają do naszego kraju. Polska zapewnia taką pomoc, zarówno od strony logistycznej, operacyjnej, finansowej i humanitarnej.

– Jesteśmy zobowiązani, żeby pomóc naszym sąsiadom i to robimy. Zorganizowaliśmy korytarz humanitarny, przyśpieszyliśmy wszystkie procedury, które po naszej stronie mogliśmy przyspieszyć – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – Jestem w stałym kontakcie z premierem i prezydentem Ukrainy po to, żeby pomóc tym biednym ludziom, uciekającym przed wojną. Tym ludziom, którzy szukają schronienia.

Tysiące Polaków zaangażowało się w wielką humanitarną operację dla Ukrainy. Prezes Rady Ministrów podziękował obywatelom, za otwartość i dobroć serca w pomocy naszym sąsiadom.

Kolejne sankcje nakładane na Rosję

Politycy podczas rozmowy poruszyli również temat kolejnych sankcji nakładanych na Rosję. Premier Mateusz Morawiecki omówił te kwestie także z przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen podczas ostatniej wizyty w Brukseli.

– Te sankcje muszą być, jak najdalej idące po to, żeby powstrzymać rosyjską machinę wojenną. To jest niezbędne, żebyśmy mogli z powrotem mówić o powrocie do sytuacji pokojowej. Dlatego Polska zdecydowanie opowiada się za jak najdalej posuniętymi sankcjami – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

MIL OSI