01.03.2022 Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydent USA Kamalą Harris

Source: Government of Poland in Polish

Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydent USA Kamalą Harris01.03.2022

Tematem rozmowy szefa polskiego rządu i wiceprezydent Kamali Harris, która odbyła się 1 marca popołudniu, były kwestie dotyczące wsparcia i pomocy dla Ukrainy w związku z barbarzyńską agresją Rosji, wzmocnienie wschodniej flanki NATO i zapewnienie bezpieczeństwa członkom sojuszu.

Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę podważył podstawy znanego nam dotychczas porządku międzynarodowego. Celowa eskalacja konfliktu przez Władimira Putina prowadzi także do pogłębiającego się kryzysu humanitarnego.

Podczas rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim wiceprezydent Kamala Harris wyraziła wdzięczność wobec polskiego rządu za podejmowane dotychczas działania na rzecz szerokiego wsparcia Ukrainy. Zapowiedziała także dalsze zaangażowanie USA w działania na rzecz zapewnienia pokoju w regionie oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań dyplomatycznych i materialnych w tym zakresie.

Wiceprezydent wyraziła uznanie dla polskich obywateli za ich solidarną postawę i oddanie w związku z kryzysem humanitarnym na polsko-ukraińskiej granicy.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

W miarę gromadzenia rosyjskich sił wojskowych przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, USA oraz inne kraje członkowskie sojuszu podejmowały działania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Strona amerykańska wielokrotnie podkreślała, że relacje z Polską są niezwykle silne, a nadrzędnym zadaniem sojuszu jest zachowanie jedności. Wysłanie do Polski dodatkowych sił USA to odpowiedź na zaogniającą się sytuację w Ukrainie. Wiceprezydent Kamala Harris zapewniła także o gotowości do realizacji zobowiązań wynikających z traktatu północnoatlantyckiego, czyli do ochrony integralności sojuszu i gwarancji jego bezpieczeństwa.

Sankcje

Premier Mateusz Morawiecki przekazał podziękowania stronie amerykańskiej za wspólne podejmowanie działań sankcyjnych wobec Rosji, w szczególności w zakresie blokady systemów finansowych, ograniczeń w eksporcie technologii i mrożenia majątków oligarchów.

Jednocześnie przekazał, że zdaniem Polski działania te powinni zostać rozszerzone tak, żeby Rosja zdecydowanie odczuła kolejny ich pakiet – w szczególności w zakresie eksportu gazu i paliw.

