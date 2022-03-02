Усовершенствованы механизмы борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представила Е. Мизулина.

Сенаторы одобрили поправки в Уголовный кодекс РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ, совершенствующие механизмы борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Закон представила Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области В обсуждении приняла участие заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Документом устанавливается, что отягчающим обстоятельством является совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) педагогическим или медицинским работником или лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, обучению и (или) защите его прав и законных интересов, проживающим совместно с несовершеннолетним (несовершеннолетней), а также иным лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Кроме того, Федеральный закон дополняет статью 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» УК РФ новой частью, согласно которой понуждение к действиям сексуального характера (в том числе в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с использованием средств массовой информации либо сети интернет, а также лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Федеральный закон криминализует укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Этим же законом вносятся изменения в статью 280 «Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля может производиться с участием не только педагога, но и психолога. Кроме того, повышается возраст, когда такое участие обязательно: с четырнадцати до шестнадцати лет, Устанавливаются особенности допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет.

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