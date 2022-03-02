Сенаторы внесли законопроект об изменениях в закон о государственной гражданской службе Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Концепция проекта федерального закона направлена на введение института присяги для лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу и устранение имеющегося правового пробела в этой части.

Сенаторы Российской Федерации Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области и Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса депутаты Государственной Думы внесли сегодня проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, статья 2 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» устанавливает систему государственной службы, которая включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов. Статья 3 данного Федерального закона также определяет основные принципы построения и функционирования системы государственной службы, одним из которых является принцип единства правовых и организационных основ. Однако указанный принцип соблюдается не полностью в части принесения присяги государственными гражданскими служащими.

По мнению авторов проекта, на данный момент принесение присяги предусмотрено при вступлении в соответствующую должность для судей Конституционного Суда, судей Верховного Суда, федеральных судей, Генерального прокурора, лиц, впервые назначаемых на должность прокурора, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, судебных приставов и лиц (иностранных граждан и лиц без гражданства), приобретающих гражданство Российской Федерации.

Как отмечают сенаторы, концепция проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» направлена на введение института присяги для лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу и устранение имеющегося пробела в законодательстве в этой части. «Законопроектом предлагается утвердить официальный текст присяги для лиц впервые поступающих на государственную гражданскую службу и установить общее требование по принесению присяги в торжественной обстановке».

Предлагаемый законопроектом текст присяги государственного гражданского служащего содержит обещание служить интересам народа, соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, чутко и внимательно относиться к обращениям граждан, быть честным, неподкупным, достойно исполнять свой служебный долг, хранить государственную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации.

«Торжественное обещание, данное публично, позволит лицам, впервые поступающим на государственную гражданскую службу отчетливее понимать ответственность за это решение. Клятва перед обществом честно и достойно выполнять свои обязанности послужит важной составляющей добросовестного, правомерного и ответственного поведения в дальнейшем», — считают авторы проекта закона.

Согласно пояснительной записке законопроектом не предлагается дополнительных мер ответственности за нарушение присяги, так как данный вопрос урегулирован действующими законами и нормативными актами.

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