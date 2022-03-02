Одобрена ратификация протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения

Source: Russia – Council of the Federation

Устанавливается, что кубинские задолженности российской стороне будут погашены к декабрю 2027 года.

Одобрен Федеральный закон «О ратификации протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения».

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Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

По его словам, с 2006 по 2019 годы Российская Федерация предоставила Республике Куба государственные экспортные кредиты на финансирование важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в Республику Куба для развития и поддержки кубинской экономики.

Сергей Кисляк отметил, что учитывая обращение кубинской стороны, было принято решение о пересмотре условий погашения возникшей задолженности. Предлагается ратифицировать четыре протокола о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения.

«Протоколы предусматривают такие механизмы погашения возникшей задолженности, как консолидация всей суммы задолженности, включая основной долг, проценты по кредиту и проценты на просроченную задолженность. Этими же документами регулируется распределение погашения отсроченных платежей и капитализация процентов на отсроченные платежи, а также сроки погашения этих платежей», — сказал Сергей Кисляк.

Он пояснил, что соглашения предусматривают полный возврат кредитов, предоставленных Кубе российской стороной. Задолженности будут погашены к декабрю 2027 года.

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