Л. Талабаева: Законопроект о перевалке угля в морских портах должен учитывать требования экологии, интересы граждан и бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялось первое заседание рабочей группы по этой теме.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела первое заседание рабочей группы по вопросу установления требований по предотвращению загрязнения окружающей среды при перевалке угля в морских портах. Мероприятие прошло в очно-заочном формате.

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Сенатор напомнила, что на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в январе этого года был рассмотрен вопрос о проекте федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части установления требований в области охраны окружающей среды при перевалке угля в морских портах. Автором законопроекта является член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Безденежных. БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края

По словам Людмилы Талабаевой, при работе над законопроектом сенаторы столкнулись с необходимостью уточнить ряд принципиально важных моментов. Прежде всего, речь идет о комплексе технических средств, обеспечивающих автоматическое измерение и учет показателей выбросов загрязняющих веществ, говорится в законодательной инициативе. «Какими будут эти комплексы и производятся ли они в России? Если да, то какие предприятия их производят и какова их стоимость? Кто их будет обслуживать и снимать показания», — задалась вопросом сенатор.

По итогам рассмотрения указанного законопроекта при Комитете СФ создана рабочая группа по вопросу установления требований по предотвращению загрязнения окружающей среды при перевалке угля в морских портах.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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Сергей Безденежных

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Людмила Талабаева

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Сергей Безденежных

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В заседании рабочей группы приняли участие сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представители профильных министерств и ведомств, а также представители стивидорных компаний и эксперты.

«Важно сделать этот законопроект качественным, чтобы он был поддержан гражданами, органами власти и бизнесом», — подчеркнула Людмила Талабаева.

При обсуждении законопроекта все участники высказали свое мнение, обозначили те вопросы, которые их волнуют. Стивидорные компании из Приморского и Хабаровского края доложили о проблемах, которые существуют у них на предприятиях, рассказали о закрытой перевалке угля, подняли вопрос о приборах учета показателей выбросов загрязняющих веществ и другое. Очень важно услышать о проблемах компаний из «первых уст».

Людмила Талабаева попросила всех участников рабочей группы направить свои предложения и замечания по вопросу установления требований по предотвращению загрязнения окружающей среды при перевалке угля в морских портах для их включения в итоговый документ и учета при дальнейшей работе над законопроектом.

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