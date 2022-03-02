Л. Глебова проинформировала сенаторов о своей работе в качестве полномочного представителя СФ в Общественной палате РФ в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор назначена полномочным представителем Совета Федерации в Общественной палате в 2018 году.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики проинформировала о своей работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации в Общественной палате Российской Федерации в 2021 году.

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Сенатор отметила, что главной задачей взаимодействия Совета Федерации и Общественной палаты является сотрудничество в формировании законодательного и нормативно-правового обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации государственной повестки дня.

«Во время пандемии по инициативе Совета Федерации Правительством Российской Федерации была оказана дополнительная государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. Фактически некоммерческий сектор по своей значимости был приравнен к предприятиям малого и среднего предпринимательства. Последовательная позиция Совета Федерации — добиться разработки в каждом субъекте Российской Федерации мер поддержки и создания благоприятной среды для социально ориентированных некоммерческих организаций», — отметила Любовь Глебова.

Она осветила формы такой поддержки, предусмотренные на законодательном уровне. По ее словам, в последние два года рост только финансовой поддержки из средств федерального и региональных бюджетов вырос больше чем на 65 процентов. «Во взаимодействии с Общественной палатой продолжаем изучать региональный опыт мер поддержки некоммерческому сектору. При этом акцент делается не только на финансовую помощь», — обратила внимание сенатор.

«Усиление контактов между Советом Федерации, Общественной палатой продолжилось в рамках «нулевого» обсуждения подготовленного Министерством экономического развития РФ законопроекта «Об общественных объединениях». Высказано предложение вести на постоянной основе мониторинг», — проинформировала Любовь Глебова. «Подобная деятельность способствует закреплению в проектах законодательных и правовых актов реально работающих практик, способствующих устойчивому развитию некоммерческого сектора».

По словам законодателя, еще одной темой работы в прошедшем году стала практика включения в общественное наблюдение за выборами представителей институтов гражданского общества. «Согласно федеральному законодательству направлять общественных наблюдателей на выборы может Общественная палата и общественные палаты регионов».

В своем выступлении Любовь Глебова коснулась совместных мероприятий, проводимых Советом Федерации и Общественной палатой РФ.

Подробный отчет опубликован на официальном сайте Совета Федерации.

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