В СФ обсудили реализацию нормативных правовых актов по вопросам обеспечения транспортной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Модератором выступил А. Пронюшкин.

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности в режиме видеоконференции провели совещание, посвященное реализации нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта.

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Сенатор напомнил, что вопросы обеспечения транспортной безопасности рассматривались в апреле прошлого года на совещании с участием представителей Министерства транспорта РФ и Министерства экономического развития РФ. «В ходе мероприятия были выявлены избыточные требования, реализация которых требует колоссальных затрат, средства на которые не предусмотрены ни в региональных бюджетах, ни в бюджетах перевозчиков. Даже в федеральном бюджете средства в полном объеме не предусмотрены. Нами совместно со всеми субъектами РФ были подготовлены предложения и направлены в Правительство Российской Федерации».

Как отметил парламентарий, обеспечение безопасности на объектах воздушного транспорта также обсуждалось в рамках парламентских слушаний «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов» в октябре прошлого года. На слушаниях Комитетом СФ было установлено, что избыточные требования, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ, привели к остановке работы малых аэропортов в трех российских регионах — на Алтае, в Томской области и Забайкалье.

«Тогда Министерство транспорта России достаточно оперативно отменило эти требования, было принято новое Постановление Правительства, которым были устранены наиболее затратные требования для малых аэродромов и вертолетных площадок. До этого для них были установлены такие же требования, как и для крупных транспортных хабов», — сказал Александр Пронюшкин.

Совещание Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Александр Пронюшкин

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Денис Гусев

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Сергей Безденежных

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Николай Кондратюк

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Совещание Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности

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Александр Пронюшкин

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«Если вернуться к рекомендациям апрельского совещания, то многие из них были поддержаны Минтрансом России и частично выполнены. Так, в мае-июне прошлого года Правительством внесены в Государственную Думу четыре законопроекта, которые упрощают административные процедуры и снижают финансовую нагрузку на перевозчиков. Однако, к сожалению, ни один из этих законопроектов не принят и не вступил в силу. Только один из них рассмотрен Государственной Думой в первом чтении», — сказал сенатор.

Александр Пронюшкин отметил, что для устранения избыточной административной нагрузки на бизнес в сфере транспортной безопасности создана межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Минтранса, Минэкономразвития, ФСБ, МВД, отраслевых союзов и ассоциаций.

«Речь идет об упрощении административных процедур и снижении финансовой нагрузки на перевозчиков при сохранении уровня обеспечения транспортной безопасности. Исходить нужно из принципа обоснованности и исполнимости требований. Поскольку требования, которые неисполнимы, так и останутся на бумаге, и к повышению защищенности транспортных объектов не приведут», — указал парламентарий.

Сенатор также затронул тему повышения безопасности на транспорте с помощью применения новейших технологий, таких как система распознавания лиц и система интеллектуального видеонаблюдения, которые уже успешно используются Московским метрополитеном.

Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, касающихся гармонизации отраслевого законодательства и требований в области транспортной безопасности, в том числе их дифференциацию в зависимости от вида объекта транспортной инфраструктуры, транспортных средств и степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Николай Кондратюк, КондратюкНиколай Федоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Сергей Безденежных, БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края представители Министерства транспорта РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, компаний РЖД, «Московский метрополитен», отраслевых ассоциаций и союзов.

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