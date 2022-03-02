В рамках «правительственного часа» в СФ выступил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ И. Файзуллин

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили актуальные вопросы государственной жилищной политики.

На 519-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» выступил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин на тему об актуальных вопросах государственной жилищной политики.

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Минстрой анализирует риски и готовит предложения по поддержке строительной отрасли в актуальных условиях, заявил глава Министерства.

Ирек Файзуллин напомнил, что Президент РФ поставил задачу улучшить жилищные условия российских семей и довести ввод жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, повысить качество городской среды в полтора раза. В 2021 году удалось добиться рекордных результатов за всю историю России — ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья, отметил Министр.

«В целом улучшили жилищные условия более 4 миллионов семей, или 10 миллионов человек», — сообщил он. На сегодняшний день ввод жилья за 2022 год составил 14,7 миллиона квадратных метров, сформирован хороший задел для дальнейшего обеспечения жилищного строительства, отметил глава Минстроя.

«В связи с текущей внешнеполитической ситуацией мы сейчас анализируем риски и готовим предложения по поддержке отрасли в условиях ограничений. Несмотря ни на что, наша задача сегодня — не снижать темпы в 2022 и 2023 годах», — сообщил Ирек Файзуллин.

По его словам, ситуация требует принятия неотложных мер для сохранения положительной динамики развития жилищного строительства, и здесь особенно важна и поддержка Совета Федерации, и поддержка Центрального банка России. «Для сохранения доступности жилья для граждан необходимо сформировать ипотечное меню, которое включит в себя все имеющиеся программы и повысит их адресность», — предложил Министр.

Министр также ответил на многочисленные вопросы сенаторов. Законодателей волновали темы оздоровления реки Дон, восстановления детской здравницы в Евпатории, расселения граждан из аварийного жилья, строительство социального жилья, безопасное использование внутриквартирного газового оборудования, рост цен на стройматериалы и др.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы считает важным создать необходимые условия для развития индивидуального жилищного строительства.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия указал на серьезную проблему обеспечения питьевой водой жителей Республики Калмыкия.

Аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова остановилась на ряде проблемных вопросов в сфере строительства, в том числе указала на рост цен на квадратный метр жилья в регионах.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления Совет Федерации «Об актуальных вопросах государственной жилищной политики». По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

В документе отмечается, что формирование государственной жилищной политики на долгосрочный период осуществляется в соответствии с указами Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и направлено на развитие страны и повышение качества жизни ее граждан.

Согласно проекту постановления важнейшими целями жилищной политики являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить сбалансированный и комплексный подход к планированию застройки городских территорий. Это позволит в будущем полноценно реализовать градостроительный потенциал городов и других населенных пунктов и увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров ежегодно к 2030 году, улучшая при этом общественное пространство для удобства и комфорта жителей, отмечается в документе.

Основное внимание должно быть сосредоточено на задачах по удовлетворению жилищных потребностей населения, сокращению непригодного для проживания жилищного фонда и развитию коммунальной инфраструктуры, строительству социального и арендного жилья и расширению мер государственной и муниципальной поддержки граждан в целях улучшения жилищных условий, в том числе с использованием долгосрочной аренды в качестве одного из способов решения жилищного вопроса.

По итогам «правительственного часа» Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поручила Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера учитывая важность строительной отрасли, подготовить и провести в Совете Федерации «Открытый диалог с Министром», пригласив на него Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

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