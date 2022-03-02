В. Бондарев: Опыт комплексной цифровизации информационных и управленческих процессов в ЦФО поддержан в других регионах

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по обороне и безопасности состоялось совещание о ходе построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах РФ.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совещание на тему «О ходе построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа.

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В ходе мероприятия рассмотрен опыт построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на примере в Курской области в части возможности его дальнейшего развития и тиражирования.

Как напомнил Виктор Бондарев, в настоящее время в регионе реализован пилотный проект создания технических средств «Безопасный город» в составе комплексной системы обеспечения безопасности населения. «Такая интеграция определяет возможность межуровневого информационного взаимодействия с территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Опыт комплексной цифровизации информационных и управленческих процессов в Центральном федеральном округе поддержан в других регионах, например в Волгоградской области», — отметил глава Комитета СФ.

«Одним из основных направлений обеспечения безопасности выступает правовое закрепление полномочий регионов и местного самоуправления в обустройстве комплекса средств «Безопасный город», которое должно формировать непрерывное финансирование антикризисного управления и применение единых технических требований обеспечения безопасности, охватывающих все направления», — подчеркнул законодатель.

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Сергей Мартынов

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Дмитрий Перминов

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Крым Казаноков

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Виктор Бондарев

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Владимир Кожин

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Маргарита Павлова

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Виктор Бондарев

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По мнению Виктора Бондарева, в построении современных систем обеспечения безопасности необходимо гарантировать объединение технологического отслеживания негативных процессов для населения с эффективным реагированием федеральных, субъектных и муниципальных уровней управления для их предупреждения, пресечения и ликвидации последствий.

В совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции, приняли участие председатель комитета региональной безопасности Курской области, представители МЧС РФ, МВД РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, эксперты.

Выработаны рекомендации, которые после их дополнения с учетом высказанных участниками совещания предложений будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства.

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