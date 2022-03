01.03.2022 Żołnierze kolejny raz oddają krew potrzebującym

Source: Government of Poland in Polish

– Inaugurujemy akcję honorowego oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Oddajemy tym właśnie hołd, pamiętamy o tych, którzy poświęcili swoje życie za wolną Polskę. W 2010 roku śp. profesor Lech Kaczyński, Prezydent RP ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od kilku lat każdego 1 marca inaugurujemy akcję honorowego krwiodawstwa – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

We wtorek, 1 marca 2022 r. szef MON zainaugurował kolejną edycję akcji honorowego krwiodawstwa ph. „SpoKREWnieni służbą”

To już 5 edycja akcji „Spokrewnieni Służbą”, w której uczestniczy Wojsko Polskie. Datę akcji wybrano nieprzypadkowo. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe ustanowione z inicjatywy świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.

– Zachęcam wszystkich żołnierzy i wszystkich tych, którzy chcą w ten sposób pomóc oddając krew. Doskonale wiemy co dzieje się za nasza wschodnią granicą. Jeżeli będzie taka potrzeba to zebrana w ten sposób krew również trafi na Ukrainę tak, żeby pomóc tym wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Krew jest darem szczególnym, krew jest darem, którego zastąpić się nie da

– mówił minister.

Żołnierze oraz pracownicy polskiej armii, z ponad 160 jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, w okresie od 1 marca do 1 września br. będą oddawać krew w regionalnych punktach krwiodawstwa oraz w specjalnie do tego przystosowanych ambulansach. Zbiórka krwi będzie się odbywać na terenie całej Polski. W tym roku, jeśli zajdzie taka potrzeba, oddana krew będzie przekazywana potrzebującym z Ukrainy.

Podczas inauguracji minister Mariusz Błaszczak odniósł się także do bieżących wydarzeń na Ukrainie związanych z agresją Rosji.

– Polska na co dzień pomaga Ukrainie. Formy pomocy są bardzo różne począwszy od pomocy uchodźcom poprzez pomoc humanitarną. Również poprzez przekazywanie sprzętu. Ta pomoc jest koordynowana z NATO i Unią Europejską. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że wspieramy Ukrainę dlatego, że została zaatakowana bezprawnie – ze złamaniem fundamentów prawa międzynarodowego przez Rosję

– podkreślił minister Błaszczak.

– Potępiamy agresję. Dochodzą do nas informacje, ze atakowane są osiedla cywilne, a więc mamy do czynienia z wydarzeniami, które nie powinny mieć miejsca, które zasługują na potępienie

– zaznaczył.

Minister Mariusz Błaszczak, zwrócił się także o odpowiedzialność w posługiwaniu się informacjami dotyczącymi wydarzeń na Ukrainie w związku z agresją Rosji.

– Zwracam się o taką fundamentalną odpowiedzialność. Zakres pomocy Ukrainie jest bardzo szeroki, ale zważywszy na to, że mogą być te informacje wykorzystane przeciwko Polsce, zwracam się do państwa o odpowiedzialność w posługiwaniu się tymi informacjami

– mówił minister Mariusz Błaszczak do uczestniczących w wydarzeniu przedstawicieli mediów.

MIL OSI