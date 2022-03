01.03.2022 Spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego

Source: Government of Poland in Polish

Spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego01.03.2022

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec spotkali się 1 marca w Łodzi. W części rozmów, w ramach wideokonferencji, uczestniczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Głównym tematem rozmów ministrów Zbigniewa Raua, Annaleny Baerbock oraz Jean-Yves Le Driana była obecna sytuacja na Ukrainie i agresja Rosji na to państwo.

– Kryzys wywołany działaniami Rosji wobec Ukrainy stanowi najpoważniejsze wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego od upadku muru berlińskiego. W najmocniejszych słowach potępiamy niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję militarną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie – podkreślił minister Rau. W nawiązaniu do podpisanego przez prezydenta Ukrainy wniosku o członkostwo w UE podkreślił, że „Warszawa wspiera europejskie aspiracje Ukrainy”.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby utrzymania jednolitego stanowiska członków NATO i UE wobec konfliktu. Z zadowoleniem przyjęli decyzję UE i innych państw o wprowadzeniu surowych sankcji wobec Rosji.

Strona polska, jako państwo przewodniczące obecnie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, poinformowała o inicjatywie Odnowionego Dialogu na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego. Liczymy na konstruktywne zaangażowanie w dialog wszystkich państw organizacji.

Minister Jean-Yves Le Drian przedstawił informację o trwającej prezydencji Francji w Radzie Unii Europejskiej i jej działaniach m.in. w sferze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, migracji i azylu oraz klimatu i energii.

Wojewoda Łódzki przedstawił informację o dotychczasowej pomocy Polski dla Ukrainy i wsparciu dla napływających do Polski uchodźców z tego kraju.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Materiały

Wspólna Deklaracjadeclaration-Weimar​_Triangle.pdf 0.23MB

