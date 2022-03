01.03.2022 Premier Mateusz Morawiecki: chcemy razem zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim

Source: Government of Poland in Polish

Wzmocnienie współpracy Polski i Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy, koordynacja działań oraz współpraca dwustronna na rzecz bezpieczeństwa europejskiego to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Borisem Johnsonem. Wizyta miała również na celu podkreślenie solidarności Wielkiej Brytanii w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. To kolejne już spotkanie liderów państw. Ostatnie miało miejsce 10 lutego 2022 r. i dotyczyło m.in. poważnych zagrożeń geopolitycznych ze strony Rosji oraz wspólnych działań w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef polskiego rządu po spotkaniu pokreślił, że koncentrujemy się na pakiecie sankcji i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Konieczne jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy Ukrainie

– Dzisiaj przede wszystkim chcemy razem zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim i z prezydentem Zełenskim – podkreślił premier Mateusz Morawiecki pod spotkaniu z premierem Borisem Johnsonem. Ukraina potrzebuje naszych natychmiastowych działań i najbardziej praktycznej pomocy. Polska aktywnie pomaga dostarczając pomoc wojskową w celu wzmocnienia zdolności i odporności Ukrainy w obronie jej integralności terytorialnej. Do Ukrainy od kilku dni zmierzają konwoje sprzętu wojskowego.

Polska organizuje także pomoc humanitarną i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. We współpracy ze stroną ukraińską podjęto działania na granicy, aby zapewnić wysoki standard opieki udzielanej uchodźcom. Działania te wspiera polska Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. W porozumieniu z resortami zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury, przy współpracy z PKP i innymi podmiotami państwowymi, przygotowano także możliwość odbierania rannych z Ukrainy. Polska przyjęła już blisko 400 000 uchodźców z Ukrainy – Wypełniamy nasze humanitarne obowiązki – wskazał premier dziękując Polakom za zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy.

Dotychczasowa współpraca Polski i Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy

Dzisiejsza wizyta premiera Borisa Johnsona to kolejne spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w ostatnim czasie. Premierzy spotkali się w Londynie pod koniec listopada 2021 r. Już wtedy szef polskiego rządu wskazywał na presję energetyczną, wzrost zagrożenia militarnego, nacisk rosyjskiej propagandy i dezinformacji, które odbijały się na sytuacji w Europie.

Ostatnie spotkanie premierów miało miejsce 10 lutego 2022 r. i dotyczyło m.in. poważnych zagrożeń geopolitycznych ze strony Rosji oraz wspólnych działań w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szefowie rządów rozmawiali wtedy o bezpieczeństwie w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy. Po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obaj premierzy odwiedzili brytyjskich i polskich żołnierzy w bazie wojskowej w Wesołej.

Pod koniec 2021 roku do Polski przybyło ponad 100 żołnierzy brytyjskich wojsk inżynieryjnych, którzy pomagają żołnierzom Wojska Polskiego m. in. w naprawie i budowie tymczasowego ogrodzenia na granicy z Białorusią. W lutym 2022 r. do Polski przyleciało kolejnych 350 wojskowych z 45 Komanda piechoty morskiej, mającego bazę w Arbroath w Szkocji. Brytyjscy żołnierze będą wspierać polskie siły zbrojne.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował za obecność brytyjskich oddziałów w Polsce – Dziękuję za każdego brytyjskiego żołnierza, który tutaj też nam pomaga, na naszej polskiej ziemi, bo to jest w tym momencie bardzo ważne.

Sankcje UE wobec Federacji Rosyjskiej

Polska prowadzi szeroką akcję dyplomatyczną. Zachód zaczął podzielać polskie stanowisko. Od samego początku nasz kraj kładł nacisk na twarde sankcje wobec Rosji. Część z nich została już zaimplementowana.

Pakiet sankcji finansowych uwzględnia specyfikę rosyjskiego sektora gospodarczo-finansowego charakteryzującego się wysokim stopniem politycznych lub finansowych powiązań między państwem, bankami i zamożnymi osobami. Działania obejmują również zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub eksportu do Rosji określonych towarów i technologii do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej, a także technologii podwójnego zastosowania. W uzgodnieniu z USA podjęto decyzję o odłączeniu ważnych rosyjskich banków od systemu rozliczeń SWIFT. Uzgodniono również daleko idące ograniczenie przeprowadzania transakcji finansowych z Bankiem Centralnym Rosji.

MIL OSI