01.03.2022 Konsulat RP we Lwowie pomógł w ewakuacji chorych dzieci

Source: Government of Poland in Polish

Konsulat RP we Lwowie pomógł w ewakuacji chorych dzieci01.03.2022

Dzisiaj spod szpitala pediatrycznego we Lwowie wyjechała kolumna 12 pojazdów do Polski.

Głównym celem była ewakuacja 30 dzieci chorych onkologicznie. Część z nich została odebrana na granicy w Korczowej przez karetki i zawieziona do właściwych szpitali na terenie naszego kraju, natomiast część przejeżdża przez Polskę tranzytem do Niemiec, aby tam kontynuować leczenie. Polskie służby konsularne pomogły w ewakuacji dwóch pracowników Ambasady USA i pracownika Ambasady UK na Ukrainie. Podobnie jak w poprzednich dniach, pojazd należący do Konsulatu RP we Lwowie, odebrał w Polsce artykuły pierwszej potrzeby do rozdania osobom czekającym w kolejce po stronie ukraińskiej.



Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

