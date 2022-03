01.03.2022 Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego

Source: Government of Poland in Polish

Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego01.03.2022

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Jest to działanie o charakterze prewencyjnym. Decyzja szefa rządu o wprowadzeniu stopnia alarmowego wiąże się z aktualną dynamiczną sytuacją w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. Stopień alarmowy obowiązuje do 15 marca do godz. 23:59.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej, premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Decyzja szefa polskiego rządu ma charakter prewencyjny.

Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego obowiązuje od 28 lutego od godz. 23:59 do 15 marca do godz. 23:59.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Wprowadza się go w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Więcej na temat stopni alarmowych przeczytasz na stronie MSWiA oraz RCB.

Wprowadzanie stopni alarmowych w Polsce

Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP, które dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów. Szef rządu robi to po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadkach niecierpiących zwłoki stopień alarmowy może zostać wprowadzony również przez ministra spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

