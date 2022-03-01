Сенаторы планируют дополнительно собраться на заседание в пятницу 4 марта 2022 года и на следующей неделе

Source: Russia – Council of the Federation

Такое решение принято в связи с пониманием возможной необходимости скорейшего рассмотрения ряда социально-экономических инициатив и объявлением ГД нескольких дополнительных заседаний.

Сенаторы РФ планируют дополнительно собраться в пятницу 4 марта и на следующей неделе. Такое решение принято в связи с пониманием возможной необходимости скорейшего рассмотрения ряда социально-экономических инициатив, а также в связи с объявлением Государственной Думой нескольких дополнительных заседаний в ближайшее время.

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