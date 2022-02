28.02.2022 Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę

Source: Government of Poland in Polish

W związku z wojną na Ukrainie informujemy o zasadach wysyłki pomocy humanitarnej poza obszar celny Unii Europejskiej.

Pytania w tej sprawie można kierować na dedykowany adres pomagam.ukrainie@mf.gov.pl

W izbach administracji skarbowej zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi planowanych transportów z pomocą humanitarną w każdej izbie administracji skarbowej wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym, przez który planowane jest wyprowadzenie konwoju.

Podmioty, organizacje i instytucje organizujące i wysyłające konwoje humanitarne na Ukrainę powinny przede wszystkim współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach akcji #PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej. Uruchomiona została strona pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie.

Mogą oni również zgłaszać się do najbliższego oddziału celnego, w którym otrzymają informacje o niezbędnych formalnościach celnych.

Ogólnopolska siatka oddziałów celnych

Zasadą jest, że w transporcie drogowym objęcie procedurą wywozu nie odbywa się w oddziale celnym granicznym tylko realizowane jest w wewnętrznych placówkach celnych – ogólnopolska siatka oddziałów celnych, w których takie formalności można realizować dostępna jest na stronie podatki.gov.pl.

Co trzeba zgłosić

Kontaktując się z oddziałem celnym należy przede wszystkim przekazać wykaz towarów, które mają zostać objęte konwojem humanitarnym. Umożliwi to Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przekazanie zwrotne informacji, czy towary te mogą być przedmiotem pomocy humanitarnej. Pozwoli też na określenie listy dokumentów, jakie powinny zostać przedstawione organowi celnemu.

Towary wysyłane w ramach pomocy humanitarnej muszą zostać objęte procedurą wywozu w systemie AES/ECS2. Dlatego niezbędne jest przekazanie do tego systemu elektronicznego zgłoszenia celnego w postaci pliku XML.

Eksportowane towary nie podlegają cłu ani należnościom podatkowym.

Pomagamy

W Ministerstwie Finansów uruchomiony został specjalny adres e-mail pomagam.ukrainie@mf.gov.pl.

Napisz do nas jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące odpraw transportów z pomocą dla Ukrainy.

