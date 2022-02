28.02.2022 Test z solidarności i odpowiedzialności – pomoc humanitarna dla Ukrainy

Source: Government of Poland in Polish

Test z solidarności i odpowiedzialności – pomoc humanitarna dla Ukrainy28.02.2022

Szef polskiego rządu spotkał się z ambasadorami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw europejskich. Celem spotkania była koordynacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Już teraz Polki i Polacy angażują się na wiele sposobów wspierając sąsiadów: zarówno tych, którzy uciekają przed wojną, jak i tych, którzy zostali bronić swojego kraju.

Atak rosyjski na Ukrainę wywołał kryzys humanitarny. Polska, jak i wiele innych krajów, wspiera Ukraińców na wiele różnych sposobów. Pomoc naszym sąsiadom jest bardzo ważna, ale powinna mieć charakter systemowy, tak by dotrzeć do tych, którzy realnie tego potrzebują i odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie.

Pospolite ruszenie dla Ukrainy

Do Polski już trafiło 300 tys. uchodźców wojennych. Polki i Polacy, wszyscy ludzie dobrej woli, zaangażowali się w ogromnym wymiarze. Działają na wielu polach: organizują zbiórki, udostępniają mieszkania i wspierają finansowo.

– Mamy do czynienia z ogólnonarodowym pospolitym ruszeniem – podkreślał premier. – Wierzę, że potrafimy razem dokonać wielkich rzeczy, że potrafimy pomóc tej gwałtownej fali uchodźców, która dzisiaj pojawiła się w południowo-wschodniej Polsce. Zdajemy i zdamy ten test z odpowiedzialności i z solidarności.

Pomagam Ukrainie

Rząd uruchomił stronę: https://pomagamukrainie.gov.pl/ skierowaną do tych, którzy pomocy poszukują i tych, którzy są gotowi jej udzielić. Dzięki koordynacji działań możemy jeszcze lepiej wykorzystać dostępne możliwości i wesprzeć większą liczbę osób!

Koordynacji pomocy humanitarnej na szczeblu międzynarodowym była właśnie tematem spotkania premiera z przedstawicielami krajów europejskich. Deklaracje wsparcia pojawiają się z wielu stron, jak podkreślał szef polskiego rządu, zwracając się do ambasadorów: Państwa premierzy dzwonią do mnie praktycznie codziennie, niemal z każdego kraju Unii Europejskiej. Dopytują się, w jaki sposób mogą pomóc w organizacji procesów wsparcia dla uchodźców.

