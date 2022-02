28.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej Janezem Lenarčičem.

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej Janezem Lenarčičem.28.02.2022

Ukraińcy uciekający przed wojną oraz ci, którzy toczą bohaterskie walki w obronie swojego kraju potrzebują wsparcia. Polki i Polacy od początku angażują się na wiele różnych sposób – organizują zbiórki, transporty, udostępniają mieszkania, proponują wsparcie prawne, psychologiczne czy tłumaczeniowe. Organizacja pomocy humanitarnej jest też tematem rozmów międzynarodowych. Szef polskiego rządu podczas wideorozmowy omówił te kwestie z unijnym komisarzem ds. pomocy humanitarnej.

Skoordynowana pomoc humanitarna

Szef polskiego rządu z Europejskim Komisarzem ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej poruszył kwestię koordynacji wparcia na Ukrainie zarówno w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jak i pomocy humanitarnej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności działa od 2001 r. To system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej, przygotowany z myślą o klęskach żywiołowych i katastrofach wywołanych przez człowieka.

Polska jest hubem wsparcia dla Ukrainy

W rozmowie na temat pomocy humanitarnej uczestniczył także szef KPRM Michał Dworczyk oraz wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polska jest hubem wsparcia, a KPRM wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami koordynuje pomoc humanitarną dla Ukrainy i Ukraińców uciekających przed wojną.

Pomagam Ukrainie

Ruszył portal poświęcony pomocy – skierowany do tych, którzy jej potrzebują i do tych, którzy są gotowi jej udzielić. Niezależnie od tego, czy szukasz ratunku przed wojną, czy chcesz wesprzeć uchodźców, wejdź na: pomagamukrainie.gov.pl

Pamiętaj, że pomoc dla Ukrainy jest ważna, ale musi być prowadzona w sposób skoordynowany i odpowiadający na potrzeby strony ukraińskiej. Jej udzielenie to teraz jedno z kluczowych działań polskiego rządu.

