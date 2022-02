28.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezesem Google o zapewnieniu bezpieczeństwa w sieci

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezesem Google o zapewnieniu bezpieczeństwa w sieci28.02.2022

Współczesna wojna nie toczy się tylko w rzeczywistości, na terenie Ukrainy. Każdy z nas może doświadczyć szkodliwych działań prowadzonych w sieci – wojny informacyjnej. To jeden z obszarów codziennej walki, która toczona jest nie tylko przez naszych sąsiadów z Ukrainy.

W ostatnich dniach można było zauważyć gigantyczną rosyjską aktywność dezinformacyjną. Rozpowszechnianie fałszywych informacji nie tylko służy interesom rosyjskim, ale też może zagrażać zdrowiu i życiu. Służy również destabilizacji państw, które udzielają pomocy Ukrainie.

Premierzy przeciwko dezinformacji

Szef polskiego rządu podniósł temat dezinformacji oraz wyłączania kanałów, które są odpowiedzialne za prowadzenie tego typu szkodliwych akcji. Apel o szybkie i sprawne podjęcie działań w tym zakresie skierował do Prezesa Google. W trakcie rozmowy prezes Pichai zapewnił premiera Morawieckiego, że zespoły Google działają 24 godziny na dobę we wszystkich krytycznych obszarach – dezinformacji, cyberbezpieczeństwa, spraw humanitarnych i zapewniania dostępu do zweryfikowanych informacji. W związku z decyzjami kilku rządów, w tym Polski, Google zablokował dostęp do niektórych rosyjskich kanałów na YouTube w tych krajach.

Ponadto premier Mateusz Morawiecki wraz z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii skierował list do prezesów firm, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo w sieci. Zaapelowali o podjęcie konkretnych działań na rzecz walki z dezinformacją. Adresatami, oprócz Google, są prezesi Twittera, Facebooka i YouTube’a.

Co Ty możesz zrobić?

Pamiętaj, że bezpieczeństwo w sieci zależy także od Ciebie. Uważaj na krzykliwe, nacechowane bardzo emocjonalnie komunikaty. Weryfikuj źródła przed udostępnieniem dalej informacji. Szukaj wiadomości na stronach dużych, zaufanych redakcji i na stronach rządowych.

Z dezinformacją w sieci walczy NASK, który prowadzi profile #WłączWeryfikację. Treści, które wzbudzają Twoje wątpliwości możesz zgłosić na: informacje@nask.pl. Więcej o akcji przeczytasz na stronie: Włącz Weryfikację

