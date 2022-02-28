28.02.2022 #PomagamUkrainie – залучайтесь до заходу!

Source: Government of Poland in Polish

PomagamUkrainie.gov.pl дозволить координувати гуманітарну допомогу. Цей сайт призначений для людей, які потребують допомоги, а також для організацій та осіб, які бажають її надавати. Підтримка надаватиметься з боку Урядового агентства стратегічних резервів і інших державних установ, а також із коштів місцевих органів влади, соціальних і приватних фондів.

Вам потрібна допомога?

Ті, хто шукають допомоги, можуть заповнити просту форму. Так вони швидко та ефективно зв’яжуться з органом, відповідним для їх ситуації. Не має значення, чи ви тільки виїжджаєте з України, чи вже перебуваєте в Польщі. Завдяки сайту PomagamUkrainie.gov.pl ви швидко отримаєте допомогу або необхідну інформацію.

Ви хочете допомогти?

Будь-яка допомога має значення: надання речей чи одягу, житла чи притулку для тих, хто їх потребує, а також робота в якості волонтера. Прибувають нові й нові люди, які потребують допомоги, тому вже зараз заповніть форму та повідомте про своє бажання надавати допомогу на веб-сайті PomagamUkrainie.gov.pl.

Заповнюючи просту форму, ви можете вказати форму допомоги, яку хочете надати:

Матеріальна підтримка – люди, які покинули свої домівки, часто мають лише найнеобхідніші речі та запаси на кілька днів. Безпосередньою підтримкою для них є насамперед вода, їжа, медичні та перев’язувальні засоби, ковдри, спальні мішки, похідні ліжка, одяг.

Житло або притулок – деяким біженцям потрібно житло на кілька днів або тижнів. Якщо ви маєте можливість надати таку допомогу, обов’язково повідомте про це.

Транспорт – підтримка у перевезенні допомоги на територію України, а також у перевезенні людей, які потребують допомоги.

Особиста підтримка – ця гуманітарна операція є складним логістичним завданням завданням. Тому варто долучитися до допомоги також особисто в якості волонтера, який буде допомагати тим, хто цього потребує.

Якщо ваша ґміна, повіт, воєводство, фундація, товариство, фірма тощо отримали прохання підтримки безпосередньо від когось із України – надайте нам деталі у формі на сайті. Ми забезпечимо підтримку в наданні допомоги!

Координація гуманітарної допомоги

Гуманітарну допомогу координує Канцелярія прем’єр-міністра разом з Міністерством закордонних справ, Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, Урядовим агентством стратегічних резервів та відповідними воєводами.

PomagamUkrainie.gov.pl – тут ви можете знайти або надати допомогу.

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