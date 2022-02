28.02.2022 Konsulat RP we Lwowie pomógł naszym rodakom przyjechać do Polski

Source: Government of Poland in Polish

Konsulat RP we Lwowie pomógł naszym rodakom przyjechać do Polski28.02.2022

28 lutego rano, dzięki staraniom Konsulatu RP we Lwowie i polskiego MSZ, ze Lwowa wyjechały dwa autobusy, które zabrały do kraju blisko 90 Polaków. Transport ten poprzedziła akcja zgłaszania drogą telefoniczną na infolinię MSZ oraz rejestracji w systemie Odyseusz, chęci wyjazdu do Polski. Cała grupa bezpiecznie dotarła do kraju.

W związku z planami organizacji kolejnych transportów, MSZ zachęca Polaków i posiadaczy Kart Polaka, do dalszego zgłaszania potrzeby pomocy w wyjeździe ze Lwowa, co znacznie ułatwi proces jego organizacji.

Oprócz pomocy w przedostawaniu się Polaków z Ukrainy do kraju, placówka podejmuje liczne działania związane z udzielaniem pomocy humanitarnej osobom, oczekującym w kolejkach na przejściach granicznych.

Łukasz Jasina

