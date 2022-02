27.02.2022 Nadzwyczajna wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE ws. agresji Rosji na Ukrainę

Source: Government of Poland in Polish

Nadzwyczajna wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE ws. agresji Rosji na Ukrainę27.02.2022

Szefowie dyplomacji państw członkowskich UE spotkali się 27 lutego, w formule wideokonferencji, w celu uzgodnienia kolejnych decyzji UE wzmacniających odporność Ukrainy i zacieśniających sankcje wobec Rosji.

Podczas posiedzenia minister Zbigniew Rau podkreślił konieczność jak najszybszego przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia sił zbrojnych Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Wskazał, że pomoc wojskowa dla Ukrainy powinna iść w parze z pomocą humanitarną. Podkreślił w tym kontekście, że w południowo-wschodniej Polsce, we współpracy z UE, powstaje regionalny hub, którego zadaniem jest gromadzenie pomocy krajów członkowskich i bezpieczne jej dostarczenie na Ukrainę. Równolegle do tych działań Polska udziela wsparcia Ukrainie drogą dwustronną, m.in. dostarczając niezbędne paliwa i organizując pomoc dla uchodźców.

Szef polskiego MSZ ponadto zaznaczył, że odłączenie ważnych rosyjskich banków z systemu SWIFT oraz zamrożenie aktywów Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i sankcje wymierzone w wybranych oligarchów będzie silnym sygnałem, który może wpłynąć na kalkulacje Kremla. Jednocześnie podkreślił, że w obliczu wstrząsających wydarzeń na wschodzie, UE powinna być gotowa do podjęcia dalszych kroków – m.in. całkowitego wykluczenia Rosji i Białorusi ze SWIFT-u, zakazania Rosji transakcji w walucie euro, zamrożenia aktywów dużych rosyjskich banków, wprowadzenia zakazu importu z Rosji kluczowych surowców energetycznych.

Minister Rau wyraził zadowolenie z decyzji o objęciu sankcjami indywidualnymi kolejnych Rosjan – polityków, oligarchów i wojskowych, w większości zaproponowanych przez Polskę. Pozytywnie ocenił także decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej UE dla rosyjskich samolotów, którą zainicjowała podjęta wewnętrzna decyzja Polski w tym zakresie.

Wskazując na powagę sytuacji na Ukrainie i konieczność niesienia Kijowowi pilnej pomocy, minister Rau zaapelował o nadanie Ukrainie jasnej perspektywy europejskiej.

