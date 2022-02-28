Ю. Воробьев провел телефонный разговор с заместителем Председателя Национального Собрания Республики Армения А. Аршакяном

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили тему двустороннего межпарламентского сотрудничества.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел телефонный разговор со своим коллегой – заместителем Председателя Национального Собрания Республики Армения, сопредседателем армянской части Межпарламентской комиссии Акопом Аршакяном.

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Стороны обсудили тему двустороннего межпарламентского сотрудничества, актуальные вопросы российско–армянских отношений.

Заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения, сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии Акоп Аршакян

Юрий Воробьев и Акоп Аршакян затронули также ход выполнения протокола прошедшего заседания Межпарламентской комиссии, акцент был сделан на необходимости развития гуманитарных связей.

Кроме этого, вице-спикеры Совета Федерации и Национального Собрания Республики Армения обсудили проведение очередного заседания Межпарламентской комиссии, которое состоится в апреле 2022 года в Армении.

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