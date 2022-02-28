Л. Гумерова: Театральное наследие помогает сохранить наш культурный код

Source: Russia – Council of the Federation

На расширенном заседании профильного Комитета СФ состоялась презентация Всероссийского образовательного проекта «Национальная театральная школа».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела расширенное заседание Комитета на тему «Развитие национальных театров — важнейший фактор сохранения многонациональной культуры народов России».

Целью этого года является популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов нашей страны

Сенатор отметила, что для Совета Федерации это первое мероприятие в рамках объявленного Указом Президента РФ Года культурного наследия народов России. «Целью этого года является популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов нашей страны», — сказала она.

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Лилия Гумерова обратила внимание, что на состоявшемся в сентябре 2021 г. VIII Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» отмечалась, в том числе, значимость театрального наследия для сохранения нашего культурного кода. «Национальные театры — важный ресурс развития субъектов РФ, укрепления единства народов России при сохранении многообразия их культурных традиций», — считает сенатор.

Как напомнила парламентарий, в обновленной Конституции РФ отмечается, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Эти принципы отражены в Стратегии государственной национальной политики до 2025 г.

Лилия Гумерова сообщила, что в стране 58 театров работают на национальных языках. В регионах ведется работа по их развитию. Вместе с тем, национальным театрам требуется серьезная поддержка со стороны государства. Это касается многих составляющих — от финансирования до кадровой политики.

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в своем выступлении отметил, что национальный театр важен для каждого народа. «Он помогает сохранить их историю. При этом надо учитывать, что русский театр — один из национальных театров Российской Федерации».

Михаил Швыдкой подчеркнул, что национальные театры в субъектах РФ — это некоммерческие структуры, деятельность которых не может быть направлена только на зарабатывание средств. «Это затратный проект, и к нему надо отнестись, как к вложению в будущее нашей страны», — сказал спецпредставитель Президента.

О создании Ассоциации национальных театров России и первоочередных планах работы рассказал художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра), председатель Совета Ассоциации национальных театров России Валерий Фокин. «Целью Ассоциации является поддержка творческих инициатив, образовательных проектов, крупных событийных мероприятий, консолидация театрального сообщества в регионах», — пояснил он.

В ходе мероприятия состоялась презентация Всероссийского образовательного проекта «Национальная театральная школа». По словам директора Национального театра России (Александринского театра) Сергея Емельянова, это партнерская инициатива театра и Ассоциации национальных театров России, главная цель которой — создание единой культурно-образовательной платформы для профессионального развития театрального сообщества многонациональной российской сцены.

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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В заседании приняли участие сенаторы РФ, представители Администрации Президента РФ, федеральных и региональных органов государственной власти, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев, ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова, руководители национальных театров республик Карелия, Саха-Якутия, Чеченской Республики и других национальных театров — членов Ассоциации национальных театров России.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что прозвучавшие предложения будут учтены при доработке итогового документа, нацеленного на поддержку и развитие национальных театров России.

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