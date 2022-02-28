К. Косачев: Голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию Республики Беларусь является судьбоносным для граждан страны

Source: Russia – Council of the Federation

Группа российских сенаторов осуществляет наблюдение за ходом голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Координатор группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий присутствовали при открытии участка №33, опечатывании урн и начале голосования.

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По словам наблюдателей, все необходимые процедуры были проведены в полном объеме, а доступ к голосованию открыт вовремя.

Отвечая на вопросы журналистов, Константин Косачев отметил, что сегодняшний выбор будет судьбоносным для страны.

Народ Беларуси определит ее будущее, а задача наблюдателей – дать оценку прозрачности и демократичности процедур подготовки и проведения голосования

«Народ Беларуси определит ее будущее, а задача наблюдателей – дать оценку прозрачности и демократичности процедур подготовки и проведения голосования», — сказал Константин Косачев.

Наблюдатели также посетили ряд участков, где проинспектировали ход начавшегося голосования, побеседовали с представителями участковых комиссий, национальными наблюдателями и гражданами, участвующими в референдуме.

В течение дня международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ продолжат мониторинг референдума в соответствии с индивидуальными маршрутами в различных населенных пунктах республики.

В процессе мониторинга наблюдатели оценивают наличие и полноту информационных материалов на участках, обеспечение тайны голосования и свободного волеизъявления граждан, условия, созданные для лиц с ограниченными возможностями, меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией и другие аспекты.

Группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав которой вошли представители парламентов стран СНГ, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, работают на референдуме по приглашению Национального собрания Республики Беларусь.

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