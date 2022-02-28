В. Лебедев: В Совете Федерации обсудили законодательные аспекты достижения Россией углеродной нейтральности

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, для повышения способности лесов к поглощению парниковых газов необходимо кардинально повысить эффективность лесного хозяйства.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области провел парламентские слушания «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Как подчеркнул Владимир Лебедев, более трех лет вопрос углеродного регулирования в Российской Федерации находится на парламентском контроле у Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По его словам, за последнее время удалось сформировать базовую архитектуру в области регулирования выбросов парниковых газов. На этом фоне субъекты Федерации должны составить свои планы адаптации к изменениям климата до 10 мая 2022 г.

Сенатор напомнил, что «круглый стол» на данную тему проходил в ноябре прошлого года в Совете Федерации, где были выработаны общие рекомендации в адрес Правительства РФ по ускорению разработки информационной системы учета и верификации выбросов парниковых газов, а также рекомендации в адрес профильных министерств и ведомств.

По словам сенатора, леса — один из ключевых элементов в системе поглощения парниковых газов и углеродном регулировании. Благодаря колоссальной площади и запасам лесов Россия вносит весомый вклад в решение глобальных экологических и климатических проблем, способствует поглощению парникового газа и накоплению углерода. Парижское соглашение по климату было принято c заявлениями, подчеркивающими позицию нашей страны по вопросу учета поглощающей способности лесов. В соответствии с Указом Президента РФ сокращение выброса парниковых газов до 70 проц. относительно уровня 1990 года будет обеспечено с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов. «Именно на этой основе будет реализовываться принятая Правительством РФ Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, которая предусматривает сохранение и повышение (в два раза) способности лесов поглощать парниковые газы», — отметил законодатель.

Парламентские слушания на тему «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения»

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Сергей Березкин

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Александр Наролин

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Елена Шумилова

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Геннадий Якубов

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Парламентские слушания на тему «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения»

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Владимир Лебедев подчеркнул, что растущий лес вбирает в себя атмосферный углерод, накапливает его в деревьях, почве. «Вместе с тем не все леса обладают высокой климаторегулирующей способностью. Качество лесного хозяйства напрямую влияет на способность лесных насаждений поглощать и накапливать углерод. В этой связи вопросы эффективности охраны и воспроизводства российских лесов, повышения качества и продуктивности лесов сегодня приобретают новое глобальное значение. Для повышения способности лесов к поглощению парниковых газов необходимо кардинально повысить эффективность лесного хозяйства, обеспечив замену малопродуктивных древостоев насаждениями более высокого качества с высокой энергией роста», — сказал законодатель.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области отметил, что углеродное регулирование — одна из центральных тем в деятельности Комитета СФ. «Наши леса играют огромную роль в углеродном регулировании, поэтому должны занимать ведущее место в законодательной повестке», — сказал парламентарий.

Также 21 февраля этого года на заседании профильного Комитета СФ был рассмотрен в третьем чтении и рекомендован к одобрению федеральный закон о проведении климатического эксперимента на территории Сахалинской области. «Закон важен тем, что вводит новые механизмы углеродного регулирования. В ходе эксперимента предусматривается осуществить проверку методов и инструментов углеродного регулирования, в частности, проведение инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, внедрение квотирования выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, введение более широкой по сравнению с федеральным уровнем обязательной углеродной отчетности».

Таким образом, какими будут цены на парниковые выбросы в России, во многом зависит от эксперимента на Сахалине, считает Геннадий Орденов.

Кроме того, указал сенатор, важную роль играют карбоновые полигоны. По поручению Президента РФ в России создается сеть карбоновых полигонов, предназначенных для мониторинга парниковых газов и создания методики расчетов способности поглощения углерода окружающей средой из атмосферы. «Россия готовится к новым экологическим вызовам с помощью науки. Поэтому развитие карбоновых полигонов и ферм происходит под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ. Предлагается создать не менее 80 подобных научных площадок. Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года в нацпарке «Угра» на площади 600 га», — рассказал парламентарий.

Как сообщил сенатор, в настоящее время в ряде регионов эти полигоны функционируют и дают определенные результаты. Эту практику надо развивать. Также в этом году начнет работу первый арктический карбоновый полигон, который будет создан в окрестностях города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Геннадий Орденов обратил внимание, что карбоновый полигон на Ямале позволит создать сеть наблюдений, покрывающую потоки климатически активных газов на территории всей Сибири. В зону охвата наблюдений за климатически активными газами войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные и заболоченные земли низовьев Оби.

Сенатор также отметил, что на базе карбонового полигона «Семь лиственниц» будет создан центр испытания и развития природоориентированных решений для сокращения углеродного следа, привлечения климатического финансирования и улучшения экологической ситуации в промышленно развитых регионах Арктики и Субарктики.

«Карбоновые полигоны — своего рода климатические проекты на территории России. «Углеродный след» можно снизить благодаря таким «климатическим проектам», направленным на снижение выбросов СО2. И чисто теоретически, можно свести углеродный след вообще до нуля при реализации таких проектов. Бизнесу и государству также нужно научиться, если можно так выразиться, правильно «упаковывать» то, что мы делаем в глазах международного сообщества – и тогда мы получим дополнительные преимущества», — подчеркнул Геннадий Орденов.

На парламентских слушаниях были рассмотрены вопросы роли и значения лесов в достижении углеродной нейтральности Российской Федерации, тема создания условий для увеличения поглощения лесами парниковых газов.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, председатель Научного совета РАН по лесу Наталья Лукина, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская, руководитель лесного направления Гринпис России Алексей Ярошенко, представители региональных исполнительных органов власти, общественных организаций, научного и экспертного сообществ.

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