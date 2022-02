27.02.2022 Szef KPRM: Musimy wspólnie pomagać Ukrainie, ale musimy też to robić w sposób skoordynowany

Source: Government of Poland in Polish

W obliczu rosyjskiej napaści Ukraina potrzebuje pomocy w niemal każdej postaci. To liczne działania na arenie międzynarodowej, kolejne sankcje, realne wsparcie zbrojeniowe, a także pomoc humanitarna dla ofiar konfliktu i uciekających w obawie o swoje życie. To również m.in. kolejowy transport sanitarny i medyczny czy dystrybucja środków pomocy we współpracy z rządowymi agencjami i ukraińskimi pogranicznikami.

Udzielanie szerokiej pomocy ofiarom napaści Rosji na Ukrainę to jedno z kluczowych działań polskiego rządu. To odpowiedź na ludzkie potrzeby, tragedie i dramaty dokonujące się z każdym dniem konfliktu.

Pomoc humanitarna i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pomoc humanitarną koordynować będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami. Ich współpraca podniesie efektywność często spontanicznych działań oraz zapewni bezpieczeństwo zaangażowanym w nie osobom.

– Nie możemy dzisiaj w chaosie, który panuje po ukraińskiej stronie granicy, tworzyć możliwości przewożenia przez pojedyncze organizacje pozarządowe lub indywidualne osoby pomocy na Ukrainę. To musi być zorganizowane. Pomoc trafia w poszczególnych województwach do wskazanych punktów i stamtąd trafia do hub-u pod Lublinem. Dzielona pomoc, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami przekazywanymi przez ukraińskich partnerów, wysyłana jest codziennie na Ukrainę – podkreślił szef KPRM.

Działania na granicy

We współpracy ze stroną ukraińską podjęto działania na granicy, aby podwyższyć standard opieki i atencji udzielanej uchodźcom. To uproszenie procedur czy przekazywanie środków pomocy humanitarnej ukraińskiej Straży Granicznej. To ona opiekuje się osobami po drugiej stronie granicy. Działania te wspiera polska Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

– Codziennie na Ukrainę będą trafiały co najmniej dwa pociągi z pomocą humanitarną. Te pociągi będą zabierały z powrotem kobiety i dzieci – wyjaśniał szef KPRM.

W porozumieniu z resortami zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury, przy współpracy z PKP i innymi podmiotami państwowymi, przygotowano także możliwość odbierania rannych z Ukrainy. Specjalnie dostosowany do tego celu pociąg pełnić będzie dwie funkcje: transportu sanitarnego i ew. rannych oraz przewozu pomocy humanitarnej.

Nie ulegaj propagandzie

Ważnym elementem rosyjskich działań jest dezinformacja. Obserwujemy ją zarówno w mediach, jak i cyberprzestrzeni.

Wprowadzony z wyprzedzeniem stopień alarmowy CHARLIE-CRP umożliwił gotowość zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, kiedy na Ukrainie rozpoczęły się działania wojenne.

Dodatkowo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o zablokowaniu rosyjskojęzycznych propagandowych kanałów na wszystkich polskich platformach dostarczających telewizję.

Inne działania polskiego rządu

Polska stanowczo potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę. W ocenie polskiego rządu nałożone dotychczas na Rosję sankcje są niewystarczające. Polska aktywnie zabiega o ich zaostrzenie prowadząc liczne działania na arenie międzynarodowej.

Rozwiązania proponowane przez polski rząd obejmują wykreślenie rosyjskich spółek z indeksu MSCI, pełne zamknięcie dostępu do bankowego systemu SWIFT i systemów finansowych, rezygnację z gazociągów Nord Stream I i II oraz zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Dzięki staraniom premiera Mateusza Morawieckiego coraz więcej państw podziela potrzebę zwiększenia zakresu nałożonych dotychczas sankcji .

Polska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla rosyjskich samolotów. Na wniosek złożony przez Polskę i Ukrainę członkostwo Rosji w Radzie Europy zostało zawieszone. Szef rządu wyraził także wsparcie dla Ukrainy w zakresie uzyskania statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

