27.02.2022 #PomagamUkrainie – zgłoś się do akcji!

#PomagamUkrainie – zgłoś się do akcji!27.02.2022

PomagamUkrainie.gov.pl umożliwi koordynację pomocy humanitarnej. To narzędzie dla osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i osób zainteresowanych jej udzieleniem. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Potrzebujesz pomocy?

Osoby szukające pomocy mogą skorzystać z prostego formularza. W ten sposób szybko i skutecznie skontaktują się z podmiotem właściwym dla ich sprawy. Nie ma znaczenia, czy dopiero opuszczasz Ukrainę, czy jesteś już w Polsce. Dzięki PomagamUkrainie.gov.pl szybko otrzymasz pomoc lub uzyskasz niezbędne informacje.

Chcesz pomóc?

Każda pomoc ma znaczenie: przekazane rzeczy i ubrania, udostępnione mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wparcie działań organizacyjnych jako wolontariusz. Osób potrzebujących pomocy wciąż przybywa, dlatego już teraz wypełnij formularz i zgłoś się do pomocy dzięki stronie PomagamUkrainie.gov.pl.

Przy pomocy prostego formularza określisz formę pomocy, której chcesz udzielić:

Wsparcie materialne – osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;

Mieszkanie lub schronienie – część uchodźców potrzebuje mieszkania na kilka lub kilkanaście dni. Jeżeli masz warunki do pomocy – koniecznie zgłoś taką możliwość.

Transport – wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób.

Wsparcie osobiste – cała akcja humanitarna to ogromne wyzwanie logistyczne. Dlatego warto włączyć się w pomoc również osobiście jako wolontariusz, który będzie pomagał potrzebującym.

Jeśli Twoja gmina, powiat, województwo, fundacja, stowarzyszenie, firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy – przekaż nam koniecznie szczegóły w formularzu. Ułatwimy udzielenie pomocy!

Koordynacja pomocy humanitarnej

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

PomagamUkrainie.gov.pl – tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz.

