«Мой ласковый и нужный зверь». Служебно-розыскная собака из Марий Эл стала призером международной премии

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Служебный пес породы немецкая овчарка по кличке Портекомаро, воспитанник кинологической службы МВД по Республике Марий Эл, стал победителем в номинации «Народные герои» Первой международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». В открытом интернет-соревновании за приз зрительских симпатий он получил более семи тысяч голосов.

О служебной собаке, которая помогла спасти жизнь человека, вся страна узнала в ноябре минувшего года. Как сообщалось ранее, сотрудник центра кинологической службы Алексей Порфирьев со своим четвероногим помощником, который уже давно откликается на прозвище «Комар», выехал в составе следственно-оперативной группы по сообщению о краже электроинструментов из строящегося объекта. Оценив обстановку на месте происшествия, полицейский принял решение обследовать прилегающую территорию на предмет наличия следов и вещественных доказательств преступления.

На прилегающем к зданию пустыре собака резко дернула поводок и настойчиво потянула полицейского к заросшему высокой травой оврагу. Там среди пожелтевшей травы лежал человек, который не подавал признаков жизни. По реакции собаки кинолог понял, что неизвестный жив, и убедился в этом, проверив его пульс. Сотрудник полиции незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, после чего позвал на подмогу находящегося неподалеку коллегу – эксперта-криминалиста Эдуарда Лапкасова. Вместе они приступили к оказанию первой помощи.

Мужчина пришел в себя. Он пояснил, что проживает в поселке Медведево Республики Марий Эл, а к оврагу пришел утром. Там ему стало плохо, и отказали ноги. Больше он ничего не помнил. Вдали от жилых кварталов, на холодной сырой земле, у него не оставалось шансов дожить до следующего утра. Он пролежал в овраге несколько часов в условиях низкой температуры и начал замерзать. Спасение пришло неожиданно благодаря служебной собаке. Кинолог и эксперт вынесли пострадавшего из оврага на руках, после чего передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Лауреатами премии «Мой ласковый и нужный зверь», как правило, становятся животные, благодаря которым были спасены люди, попавшие в критические ситуации.

Как сообщили организаторы премии, торжественная церемония награждения лауреатов третьего сезона Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» состоится 12 марта 2022 года в городе Зеленоградске Калининградской области.

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