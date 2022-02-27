В Северной Осетии сотрудники УКОН МВД по РСО-Алания в рамках комплекса антинаркотических мероприятий встретились со школьниками и студентами

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Полицейские напомнили об ответственности за употребление и распространение наркотиков, а также о том, какой вред здоровью наносят пагубные привычки

В мероприятии принял участие заместитель начальника УКОН МВД по РСО-Алания полковник полиции Сергей Симонянц. В ходе беседы с учащимися школы-Интерната в Моздоке он рассказал о возможных алгоритмах вовлечения несовершеннолетних к незаконной деятельности. Подробно наркополицейские остановились на вредоносносности снюсов, электронных сигарет, так называемых вэйпов. – Главное, помните – все эти новомодные штучки состоят из химически-опасных и что еще важнее – никому неизвестных соединений, что они в себе несут, неизвестно. Но ясно одно – это очередной способ незаконно обогатиться на вашем здоровье, заработать на вас, – отметил Сергей Григорьевич.

Также много говорили с подрастающим поколением о пользе здорового образа жизни. Особое внимание ребят было обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков взрослее.

Школьникам разъяснялась уголовная и административная ответственность, предусмотренная за распространение и употребление психотропных и наркотических веществ.

В беседе с ребятами старший инспектор ПДН ОМВД России по Моздокскому району майор полиции Артем Каспаров обратил внимание на то, что в любой ситуации они могут обратиться за помощью к правоохранительным органам лично к инспектору в учебном заведении, либо по номеру «телефона доверия», через родителей или педагогов. О ситуации с наркопреступностью и ребятам рассказали сотрудники ОКОН районного отдела полиции.

Антинаркотический десант в этот день высадился и в Моздокском Механико-технологическом техникуме. Заместителю начальника УКОН МВД по РСО-Алания студенты смогли задать все интересующиеся вопросы и получить исчерпывающие ответы. В завершении встречи стражи правопорядка пожелали им сознательного отношения к своему здоровью и достигать высоких результатов в учебе.

В организации встреч по антинаркотической тематике в учебных заведениях района принимает Комиссия по делам несовершеннолетних. Цель выездных мероприятий – привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

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