26.02.2022 Minister Michał Dworczyk: w poniedziałek pod Lublinem ruszy duży hub dla pomocy humanitarnej

Source: Government of Poland in Polish

W odpowiedzi na rosnące potrzeby pomocy ofiarom konfliktu na Ukrainie, polski rząd podjął decyzję o przygotowaniu programu dystrybucji niezbędnych środków pomocy potrzebującym. Działania te obejmują stworzenie specjalnego hub-u środków materialnych oraz pociągu sanitarnego do przewozu rannych i pomocy humanitarnej. Dzięki działaniom koordynowanym przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych z pomocą do najbardziej potrzebujących dotrą także zainteresowane podmioty, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.

Jednym z kluczowych działań podejmowanych przez polski rząd jest niesienie pomocy ofiarom napaści Rosji na Ukrainę. To odpowiedź na ludzkie potrzeby, tragedie i dramaty dokonujące się z każdym dniem konfliktu.

– Zrobimy wszystko, żeby w tych dniach ułatwić życie tym Ukraińcom, którzy bohatersko bronią swojej ojczyzny i również tym, którzy muszą uciekać przed działaniami wojennymi – zapewnił w Przemyślu minister Michał Dworczyk.

Specjalny pociąg sanitarny

W porozumieniu z resortami zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury, przy współpracy z PKP i innymi podmiotami państwowymi, przygotowano możliwość odbierania rannych z Ukrainy. Specjalnie dostosowany do tego celu pociąg pełnić będzie dwie funkcje: transportu sanitarnego i ew. rannych oraz przewozu pomocy humanitarnej. Ta ostatnia trafi do obwodu lwowskiego jeszcze dziś.

– Jeśli zajdzie taka konieczność polski pociąg sanitarny będzie wjeżdżać do Mościsk, czyli na teren Ukrainy. Przetransportowani tam wcześniej ranni trafią do Warszawy, gdzie na jednym z dworców będzie miała miejsce ich relokacja do Szpitala Narodowego, który został przystosowany w tym celu. Po diagnostyce w Szpitalu Narodowym ranni będą rozwożeni do szpitali specjalistycznych – wyjaśnił szef KPRM.

Pomoc humanitarna ze specjalnym hub-em w Lublinie

W okolicach Lublina rusza baza dla pomocy humanitarnej prowadzonej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Trafi tam wszelka pomoc przeznaczona na Ukrainę, przekazywana następnie bezpośrednio do Mościsk, gdzie obecnie znajduje się dużo osób potrzebujących pomocy. Oprócz tego, w porozumieniu z władzami ukraińskimi, pomoc zostanie przekazana do obwodu lwowskiego.

– To pomoc od podmiotów, które w ostatnich dniach zgłaszają chęć pomocy humanitarnej dla poszczególnych miast i obwodów na Ukrainie najechanej przez Federację Rosyjską – podkreślił szef KPRM. I dodał: wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. To, co dzisiaj jest możliwe, np.: dowiezienie do danego miejsca pomocy humanitarnej, jutro może okazać się niemożliwe.

Deklaracje pomocy dla Ukrainy płyną z całej Polski. W poniedziałek udostępnione zostaną szczegółowe informacje dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udzielaniem pomocy, w tym firm, organizacji pozarządowych, parafii i osób fizycznych.

– Od kilku dni mamy do czynienia z ogromnym zrywem solidarności wśród Polaków. To jest wspaniałe – podsumował minister Michał Dworczyk.

MIL OSI