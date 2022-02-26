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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ26.02.2022 18:00

Протон-ПМ заключил новый контракт на производство и сборку газотурбинных электростанций

В рамках диверсификации производства компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») заключила новый контракт с ОДК-Авиадвигатель (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») на изготовление комплектующих и сборку газотурбинных электростанций (ГТЭС).

В соответствии с договором в 2022 году предприятию предстоит поставить четыре ГТЭС «Урал-6000». Агрегаты предназначены для Средне-Назымского месторождения территориального производственного предприятия «Белоярскнефтегаз». Ещё одна электростанция, по заключённому ранее контракту, будет изготовлена для Восточно-Перевального месторождения территориального производственного предприятия «Когалымнефтегаз».

В прошлом году Протон-ПМ поставил заказчику семь ГТЭС «Урал-6000»: четыре — для Харбейского месторождения «Новатэк-Таркосаленефтегаз», три — для обустройства газового месторождения Семаковское «РусГазАльянс». Один из произведённых агрегатов прошёл контрольно-заводские испытания — возможности предприятия позволяют не только изготавливать комплектующие и осуществлять сборку ГТЭС, но и выполнять отладку и испытания. Это обеспечивает готовность электростанций к применению, ускоряя тем самым срок ввода в эксплуатацию и возврат инвестиций.

Валерий Голдобин, заместитель директора по коммерческой деятельности Протон-ПМ: «Выручка, полученная от оказания услуг предприятиям пермской газотурбинной кооперации, по итогам прошлого года занимает 35 % в общем объёме продаж предприятия. Преимущественно это испытания газотурбинных установок, изготовление деталей и сборочных единиц, а также сборка газотурбинных электростанций.В 2021 году в адрес ОДК-Авиадвигатель отгружено семь газотурбинных электростанций. По заказу ОДК-Пермские моторы испытано 149 газотурбинных установок. В текущем году ожидаются сопоставимые объёмы. Помимо этого, мы планируем оказывать услуги по испытаниям газотурбинных электростанций и прошедших ремонт двигателей в интересах других заказчиков».

Протон-ПМ участвует в производстве и испытаниях газотурбинных электростанций с 2003 года. В сентябре 2019 года предприятие отгрузило заказчику 100-ю ГТЭС, а всего за годы сотрудничества поставлено 107 энергоагрегатов. На загородной площадке в Новых Лядах создан современный сборочно-испытательный комплекс газотурбинных электростанций (ГТЭС «Урал» 2,5–6 МВт), позволяющий обеспечивать высокое качество сборки и монтажа, проверять работу основных агрегатов, а также проводить отладку и приёмо-сдаточные испытания.

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