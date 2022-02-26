Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин26.02.2022 23:30

Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 26 февраля

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в субботу, 26 февраля 2022 года, принял участие в субботнем эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Отключение германского телескопа на обсерватории «Спектр-РГ»

Германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории «Спектр-РГ», которая является совместным с РФ проектом.

«Германские партнеры получили указание отключить один из этих двух телескопов, которым они сами управляют», — отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо.

Закупка микроэлектроники у Китая

Россия сможет закупить необходимую микроэлектронику для космических аппаратов, которая не производится в РФ, у Китая.

«Повторю: при всех наших усилиях раскрутить российскую национальную микроэлектронную промышленность производить все невозможно. Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с Китайской Народной Республикой, которой мы помогаем, помогли ей по лунной программе, поставили свои изотопные генераторы для их лунохода. Мы решим эти проблемы. То, что мы сами не производим, мы купим у наших китайских коллег, они достаточно развиты сейчас в данной сфере», — сказал он.

Кроме того, Дмитрий Рогозин отметил, что сегодня ни одна страна мира не производит весь спектр микроэлектроники, даже США. Он также пообещал решить проблему с микроэлектроникой для российской космонавтики.

Совместные миссии с ESA

Дмитрий Рогозин в понедельник, 28 февраля 2022 года, планирует обсудить с руководством Европейского космического агентства санкции, затрагивающие космические предприятия России, а также перспективы совместных космических миссий.

«В понедельник у меня в 14 часов будет телемост с руководством ЕКА. Я хочу получить, во-первых, полное разъяснение в отношении смысла и содержания санкций, которые ЕС вводит в отношении, в том числе, наших предприятий, ну и конечно поговорим о судьбе вот этой миссии (ExoMars 2022)».

Международный рынок пусковых услуг

Международного рынка пусковых услуг больше не существует из-за санкционных запретов на взаимодействие с Россией.

«Второй тип санкций — санкции за прямой запрет со стороны американцев и европейцев кому бы то ни было ставить свои космические аппараты на российские ракеты и вообще использовать российские ракеты для выведения своих полезных нагрузок. Это просто жирная точка, которая ставит финиш в вопросе о том, существует ли реально международный рынок пусковых услуг. Его больше не существует», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что это произошло не потому, что кто-то стал более конкурентен, чем Роскосмос.

«Наши российские ракеты — самые надежные, мы три с половиной года летаем без единой аварии. Мы навели порядок у себя в отрасли. Летаем надежно. Все падают: американцы падают, у китайцев есть проблемы, у них были аварии. Мы летаем надежно. Это лучший знак качества, который только можно себе представить», — сказал он.

«Тем не менее нашим партнерам запрещают в коммерческом плане взаимодействовать с Роскосмосом, с Россией», — пояснил глава Госкорпорации.

Боевые ракетные комплексы на Украине

Дмитрий Рогозин заявил, что Украина занималась в последние годы развитием боевых ракетных комплексов. По его словам, в последнее время РФ наблюдала за тем, что происходит на Украине.

«Украина занималась развитием боевых ракетных комплексов. Есть колоссальный потенциал. Он был потрёпан, но люди остались, они нацелены на создание баллистических комплексов», — сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, баллистические ракеты в случае их размещения на Украине составляли бы реальную угрозу России до Урала. Поэтому РФ должна была ликвидировать эту угрозу. «Подлетное время до Москвы составляет четыре минуты», — добавил он.

Эвакуация специалистов в Гвиане

Роскосмос решил эвакуировать специалистов предприятий российской ракетно-космической отрасли из Гвианского космического центра, чтобы те не стали заложниками санкций в отношении России.

«Сегодня я принял решение об отзыве из Французской Гвианы с (космодрома) Куру около 90 наших специалистов. Люди сейчас сворачивают свою работу, оставляют три ракеты („Союз-СТ“), которые уже оплачены, три разгонных блока („Фрегат“). В условиях санкций, которые объявлены в отношении РКЦ „Прогресс“, мы просто не можем оставлять в качестве заложников наших специалистов», — сказал он.

По его словам, от этих санкций пострадает, прежде всего, европейская сторона, потому что других ракет, кроме «Союза-СТ», для запусков европейских навигационных спутников Galileo из ГКЦ в распоряжении Евросоюза нет.

«Их ракета Ariane-6, которая придёт на смену, появится через два-три года», — пояснил Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что у европейской стороны остаётся два варианта — или платить и идти к другим поставщикам пусковых услуг, или, что более серьёзно и надёжно, остаться на «Союзе-СТ», предоставив Роскосмосу необходимые письменные гарантии о дезавуировании санкций в отношении предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

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