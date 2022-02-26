В Ульяновской области полицейские поддержали инициативу благотворительных фондов региона

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

25 февраля сотрудники УМВД России по Ульяновской области и районных отделов полиции поддержали инициативу благотворительных фондов региона по сбору гуманитарной помощи для более 600 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывших на территорию Ульяновской области.Правоохранители не остались равнодушными к беде людей, которые были вынуждены оставить своих близких и родной дом. Полицейские на добровольной основе собрали продукты питания, вещи, книги, игрушки, школьные принадлежности и предметы первой необходимости. Собранная гуманитарная помощь сотрудниками полиции передана в Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» для дальнейшей отправки нуждающимся.

Пресс – служба УМВД России по Ульяновской области

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