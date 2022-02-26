В Смоленске студенты Смоленского колледжа правоохраны и правосудия посетили экспертно-криминалистический центр УМВД

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Студенты Смоленского колледжа правоохраны и правосудия посетили ЭКЦ УМВД России по Смоленской области. Полицейские рассказали гостям об основных задачах экспертно-криминалистического центра. В первую очередь, это обнаружение, фиксация и изъятие следов, установление обстоятельств совершенного преступления и личности преступника. Эксперты провели студентов по нескольким лабораториям, рассказали, какие экспертизы там проводятся, на какой аппаратуре, какими методами.

Молодые люди подробно узнали о проведении таких экспертиз, как взрывотехнические, компьютерные, дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие, фоноскопические.

Юноши и девушки по ходу экскурсии задавали различные вопросы. Полицейские рассказали, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел и пригласили студентов, которых заинтересовала работа экспертов, в экспертно-криминалистические подразделения для прохождения практики. В завершение мероприятия студенты поблагодарили полицейских за интересную экскурсию.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

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