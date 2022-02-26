В Пензе студентов познакомили со службой экспертов-криминалистов

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

В преддверии профессионального праздника сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области пригласили в гости студентов Многопрофильного колледжа ПГУ.

Начальник ЭКЦ полковник полиции Вадим Сатыренко провёл для студентов экскурсию по зданию учреждения. Он рассказал ученикам колледжа, чем занимаются эксперты, как они действуют на месте происшествия, какие профессиональные и личные качества важны для сотрудников этой службы. В настоящее время специалисты центра проводят более 40 видов экспертных исследований, результаты которых играют важную роль при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.

Руководитель подразделения объяснил юным гостям, чем занимается каждое из подразделений экспертно-криминалистического центра, какие виды исследований они выполняют. Студентам Многопрофильного колледжа ПГУ показали лабораторию, в которой проводят экспертизы, продемонстрировали уникальное оборудование, которое используют для исследований, а также предоставили возможность ознакомиться с криминалистической коллекцией огнестрельного оружия.

Кроме того, были награждены грамотами три победителя викторины на знание в области криминалистики, в которой приняли участие более 150 учеников. Вадим Сатыренко поздравил отличившихся студентов с победой и поблагодарил за проявленный интерес к деятельности экспертно-криминалистической службы.

По окончании мероприятия учащиеся колледжа признались, что были впечатлены экскурсией. При близком знакомстве со службой специалистов экспертно-криминалистического центра студенты убедились в том, что для такой профессиональной деятельности необходимо многому учиться и многое уметь делать.

MIL OSI