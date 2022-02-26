В Краснодарском крае полицейские оперативно доставили потерявшего сознание мужчину в больницу

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

«Инспекторы Отдельного взвода ДПС ОМВД России по Белореченскому району лейтенанты полиции Артем Ковбель и Сергей Перегородий своевременно доставили потерявшего сознание 82-летнего местного жителя в больницу.

К сотрудникам Госавтоинспекции, находящимся на маршруте патрулирования на улице Интернациональной города Белореченска, с просьбой о помощи обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на ступеньках продуктового магазина лежит пожилой мужчина без сознания.

Полицейские сразу же бросились к нему. Они положили пенсионера на заднее сиденье патрульного автомобиля и экстренно доставили в приемный покой Центральной районной больницы. Врачи оказали 82-летнему гражданину квалифицированную медицинскую помощь и отметили, что госавтоинспекторы привезли его вовремя», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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