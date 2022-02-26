Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-18#Союз МС-21#Союз МС-1926.02.2022 04:32

Высоту орбиты МКС подняли более чем на 1 км

В субботу, 26 февраля 2022 года, высота орбиты Международной космической станции была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» (30 марта). По предварительным данным, после проведения манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,3 км.

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 04:22 по московскому времени. Они проработали 541,4 секунды и выдали импульс величиной 0,8 м/с.

За всё время полета МКС осуществлены 316 коррекций высоты её орбиты, в том числе 167 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс». Очередная коррекция орбиты МКС ожидается 11 марта 2022 года.

Запуск корабля «Союз МС-21» с экипажем 67-й экспедиции — космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым запланирован на 18 марта 2022 года в 18:55 по московскому времени. Посадка корабля «Союз МС-19» с экипажем 66-й экспедиции — космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:26 по московскому времени.

Помимо Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая, на борту МКС в настоящее время работают астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршбёрн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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