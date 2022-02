25.02.2022 Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i złóż zeznanie podatkowe za 2021 rok

Source: Government of Poland in Polish

Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i złóż zeznanie podatkowe za 2021 rok25.02.2022

Od 15 lutego do 2 maja br. w usłudze Twój e-PIT czekają na podatników przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.

Do usługi można się zalogować na kilka sposobów, m.in. przy pomocy aplikacji mObywatel.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniły usługę Twój e-PIT, która jest skierowana do osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36 z wyłączeniem dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. W usłudze jest też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT (i innych usług udostępnianych w serwisie e-Urząd Skarbowy) należy się zalogować do e-Urzędu Skarbowego (e-US). Można to zrobić Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel.

Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi podając:

PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.

kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Aplikacja mObywatel – cyfrowy portfel na dokumenty i usługi

Dzięki aplikacji mObywatel można się zalogować do e-Urzędu Skarbowego i skorzystać z usługi Twój e-PIT, a także skorzystać z wielu innych funkcjonalności. Aplikacja umożliwia:

bezpiecznie pobieranie i okazywanie swoich danych,

realizowanie eRecepty bez podawania numeru PESEL,

realizowanie zniżek i korzystanie z przywilejów dla dużych rodzin (3+),

przechowywanie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-19,

potwierdzanie nabytych uprawnień kierowcy, sprawdzanie swoich punktów karnych,

okazywanie i sprawdzanie danych swojego samochodu,

korzystanie z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

