25.02.2022 Szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2022 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

dochody 58,7 mld zł, tj. 11,9%

wydatki 36,4 mld zł, tj. 7,0%

nadwyżka 22,3 mld zł

Dochody budżetu państwa po styczniu 2022 r.

Po styczniu 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 18,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do stycznia 2021 r. o ok. 16,8 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 40,5% r/r (tj. ok. 9,4 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 53,1% r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 51,8% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 26,7% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 14,6% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ).

Po styczniu 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,7 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 94,3%) w stosunku do wykonania po styczniu 2021 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2022 r. wyniosło 36,4 mld zł, tj. 7,0 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (34,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 2,4 mld zł, tj. 7,2%.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 1,1 mld zł), co związane jest ze stanem środków na rachunku FUS. W 2021 r. na rachunku FUS pozostało więcej środków z 2020 r. w związku z czym było niższe zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 0,3 mld zł w związku ze wzrostem na część oświatową subwencji ogólnej. W ramach części 44 –Zabezpieczenie społeczne przekazano (więcej o 0,3 mld zł) w związku z wpłatą dla Funduszu Solidarnościowego, w części 46 – Zdrowie przekazano (więcej o 0,2 mld zł) w zakresie działalności dydaktyczno-badawczej dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (więcej o 0,2 mld zł) w związku z wpłatą na działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld zł). Było to spowodowane przede wszystkim rozliczeniem korekty budżetu UE w styczniu 2021 r., co zwiększyło wpłatę o ok. 0,4 mld zł. Dodatkowo w styczniu 2022 r. wysokości wpłaty wyniosła jedną miesięczną ratę, natomiast w 2021 r. było to 1,3 raty.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w 2022 r.

