25.02.2022 Narada szefów dyplomacji krajów członkowskich UE ws. agresji Rosji wobec Ukrainy

Source: Government of Poland in Polish

Minister Zbigniew Rau uczestniczył dzisiaj w Brukseli w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE. Była ona poświęcona unijnej odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę – przyjęciu surowych sankcji na Rosję i zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy.

W reakcji na rażące naruszenie przez Moskwę prawa międzynarodowego ministrowie formalnie przyjęli szeroki pakiet sankcji na Rosję, na bazie uzgodnień poczynionych dzień wcześniej przez przywódców krajów członkowskich UE podczas Rady Europejskiej. Pakiet obejmuje sektor finansowy, energetyczny, transportowy (lotniczy), dóbr podwójnego zastosowania, kontroli i finansowania eksportu i polityki wizowej oraz sankcje indywidualne wymierzone w rosyjskich oligarchów i elitę polityczną wspierającą agresję, a także przedstawicieli białoruskich struktur siłowych. Podjęto decyzję o zamrożeniu aktywów W. Putina i S. Ławrowa w UE.

W trakcie obrad minister Rau zwrócił uwagę, że atak rosyjski trwa, przez co UE musi być przygotowana na dalsze wzmacnianie sankcji – zarówno sektorowych, jak i indywidulanych. Szef polskiego MSZ przedstawił konkretne propozycje w tym zakresie.

Minister ponadto zaapelował o dalsze, jak najszersze wsparcie ze strony UE i państw członkowskich dla Ukrainy, wskazując, że Kijów nie może pozostać sam w zmaganiach z rosyjską agresją. Podkreślił, że kluczowym wyzwaniem krótkoterminowym, przed jakim stoi Ukraina, jest zachowanie stabilności jej waluty i budżetu. Zaznaczył, że UE powinna natychmiast uruchomić pakiet ratunkowy dla Ukrainy, zawierający m.in. fundusz gwarantujący emisję nowego długu oraz pomoc rzeczową dla społeczeństwa.

Szef polskiej dyplomacji wskazał w tym kontekście na działania wzmacniające Ukrainę, które Polska podejmuje dwustronnie, jak np. gotowość do przyjęcia uchodźców ukraińskich, przygotowanie dodatkowej pomocy wojskowej w odpowiedzi na prośbę Kijowa, ustanowienie specjalnego funduszu dla Ukrainy, czy też złożenie Ukrainie przez Narodowy Bank Polski oferty swapu walutowego.

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

MIL OSI