Участник организованной группы, задержанный полицией по обвинению в мошенничестве на семь миллионов рублей, осужден в Кемеровской области

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Заводский районный суд г. Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 41-летнего участника организованной преступной группы, в которую также входили руководители коммерческих организаций и начальник отдела снабжения МБУ «Комбинат питания управления образования Администрации города Кемерово». Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательных организациях г. Кемерово.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что между МБУ «Комбинат питания» и коммерческими организациями были заключены муниципальные контракты на поставку молочных продуктов (сливочного масла и творога) для 191 образовательного учреждения города Кемерово. Однако организованная группа, в которую входил фигурант, путем обмана поставили не масло, а спред. Данный продукт, согласно лабораторным испытаниям и экспертному заключению, не соответствуют требованиям ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и не является сливочным маслом. В результате МБУ «Комбинат питания управления образования Администрации города Кемерово» причинен материальный ущерб в размере более 7 млн руб.

В ходе следствия с одним из фигурантов было заключено досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассмотрено судом. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет.

В отношении остальных пяти фигурантов расследование уголовного дела продолжается. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.

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