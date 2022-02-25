Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ25.02.2022 20:00

Роскосмос следит за всеми чрезвычайными ситуациями на Земле

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. За прошедшую неделю в МЧС России переданы российские данные космической съёмки в объеме около 796 тыс. кв. км, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — 22 тыс. кв. км.

Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 15 тыс. кв. км

С 18 по 25 февраля 2022 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Ледовые переправы в нескольких регионах РФ;

разлив дизельного топлива в Сахалинской области;

угроза подтопления в Республике Хакасия;

гидрологическая обстановка в Красноярском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в отчетный период осуществлялся мониторинг разлива нефти в Перу и наводнения и оползня в Бразилии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка подтоплений в Краснодарском крае и последствий прохождения циклона в Новой Зеландии.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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