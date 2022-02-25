Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-2125.02.2022 15:50

Полностью российский экипаж готов к полёту на МКС

В пятницу, 25 февраля 2022 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии, которая подвела итоги готовности к космическому полету основного и дублирующего экипажей 67-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва, Федерального медико-биологического агентства и др.

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-21» доложили о готовности к выполнению программы полёта, поблагодарили специалистов ЦПК и других организаций, которые готовили их к экспедиции на околоземную орбиту. По заключению комиссии космонавты к выполнению космического полета на корабле «Союз МС-21» и работе на российском сегменте МКС подготовлены и рекомендованы к началу предстартовых тренировок на космодроме Байконур.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» по программе доставки участников 67-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на 18 марта 2022 года.

Основной экипаж МКС-67 в составе Сергея Корсакова, Олега Артемьева и Дениса Матвеева (слева направо)

Дублирующий экипаж МКС-67 в составе Анны Кикиной, Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина (слева направо)

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